Tekstil atıkları, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlayacak Pamukkale genelinde ilk etapta 200 adet kumbara

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe sınırları içerisine giysi ve tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması projesinden elde edilen nakdi gelirin, ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla destek sağlamak için Sosyal Market’e ek kaynak oluşturacağını açıkladı.

Pamukkale Belediyesi, doğayı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ilçe bırakmak adına çalışmalarına bir yenisini ekledi. Bugüne kadar, hem atıkların toplanması hem de geri dönüşümü noktasında önemli çalışmaları hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, bir ilki daha gerçekleştiriyor. Giysi ve tekstil atıklarının ilçe geneline yerleştirilecek konulacak kutular aracılığıyla toplanması sonucunda elde edilen nakdi gelir, Pamukkale Belediyesi Sosyal Market’te değerlendirilerek daha fazla vatandaşa destek sağlanmış olacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile geri dönüşüm firması sahibi Mubarak Ali Husseın Nasser Al Sharıfı arasında protokol imzalandı.

“Tekstil atıkları tekrar ekonomiye kazandırılmış olacak”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar ve buna benzer yerlerden evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak, giysi ve tekstil atıklarının Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Yönetim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenli olarak toplanması, taşınması ve ayrıştırılması amacıyla ilgili firmayla 3 yıllık bir sözleşme imzaladıklarını belirtti. İlçe genelinde ilk etapta 200 adet kumbara konulmasının planlandığını söyleyen Başkan Örki, “Denizli, dünyaya tekstil üretimi konusunda ders verebilecek büyüklükte bir ildir. Denizli’mizde üretilen tekstilin, burada kullanılanlarının geri dönüşüme kazandırılması gerçekten önemli. Bu projemiz evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak, giysi ve tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması amacıyla ilk etapta 200 adet kumbaranın konulmasını kapsıyor. Bu geri dönüşüm toplama merkezlerinin içerisine kullanılmış, bundan sonra kullanılmayacak ömrünü tüketmiş bir takım tekstil atıklarının bırakılması sağlanacak. Bunun sayesinde bu tekstil atıkları tekrar ekonomiye kazandırılmış olacak” dedi.



“Aldığımız nakdi, Sosyal Market’e ek gelir olarak aktaracağız”

İmzalanan protokolle firmanın atıkları toplaması, ayrıştırmasının ardından, geri dönüşümden elde ettiği gelirin Pamukkale Belediyesi Sosyal Market’e gelir olarak geri döneceğini belirten Başkan Örki, “Projemiz kapsamında toplanan tekstil atıkları tekrar ekonomiye kazandırılmış olacak ve kimi zaman iplik olarak karşımıza çıkacak, kimi zaman sanayi de kullanılan bir malzeme olarak. Bu geri dönüşümden Pamukkale ilçemizin kazanımı ise çok güzel olacak. Firmamızla yapmış olduğumuz sözleşme bedeli çerçevesinde aldığımız nakdi, Sosyal Market’e ek gelir olarak aktaracağız. Bu ekstra gelir sayesinde, daha fazla vatandaşımıza yardım edebilir hale geleceğiz. O yüzden bu konu çok önemsediğim bir proje oldu. Hem çevreyi koruyan hem vatandaşımıza fayda sağlayan güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Halkımızın da bu noktada bizlere destek olacağından hiç şüphemiz yoktur. Hizmetimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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