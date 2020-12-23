Koronavirüsten ölen doktor, ikizlerine doyamadı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, dün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Aile Hekimi Dr. Soner Oğuz (48), ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. 19 yıl önce geçirdiği trafik kazasında 1,5 yaşındaki kızı Naile Oğuz'u kaybeden Dr. Oğuz'un, 17,5 yıllık özlemle bekleyişin ardından tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen ve şu an 2,5 yaşında olan ikiz çocukları Ertuğrul ve Buse Oğuz'a doyamadan öldüğü öğrenildi.

Çivril ilçesinin Çıtak Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Dr. Soner Oğuz, 10 gün önce koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı. Covid-19 testi pozitif çıkan Dr. Oğuz, Çivril Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Dr. Oğuz, entübe halde Denizli'deki Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. İki çocuk babası Dr. Oğuz'dan dün sabah acı haber geldi. Dr. Oğuz, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SON PAYLAŞIMI, 'SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİN'

Dr. Oğuz'dan geriye ise, geçen 17 Aralık günü, hastanedeki tedavisi sürerken sosyal medya hesabından yaptığı, "Pazar akşamı hafif üşüme titreme belirtileriyle başlayan hastalığım, salı akşamı dayanılmaz hale geldi...3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım, akşamında Covid pozitif olduğu haberi geldi. Son nefes dedikleri olsa gerek. Neredeyse son nefesim kalmıştı, 112 ile acile gittim. Soluk, herhalde 30 dakika daha gecikse ben de sağlık şehidi mi olacaktım bilmiyorum...Halen yaşıyorum ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları. Ne şartlar altında olursa olsun, sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen...2-3 gün aranızda olamayacağım biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa sürede aranıza katılacağım...Beni arayan mesaj çeken herkese teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım. Sağlık, önce sağlık lütfen...Dikkat edin" yazılı paylaşım kaldı.

LOJMANA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Dr. Oğuz, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çıtak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dr. Oğuz'un görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi, başka doktor olmaması nedeniyle kapalı kaldı. Eşi Gülten ve ikiz çocukları Ertuğrul ve Buse'yle birlikte kaldığı Aile Sağlığı Merkezi'nin yanındaki lojmana Türk bayrağı asıldı.

19 YIL ÖNCE BİR BEBEĞİNİ KAZADA KAYBETMİŞ

Koronavirüsle mücadelede, yaşadığı mahalledeki vatandaşları sık sık uyardığı belirtilen Dr. Oğuz'un 2001 yılında Çivril ilçesi Hadim Mahallesi'nde trafik kazası geçirdiği ve ilk evliliğinden olan 1,5 yaşındaki kızı 'Naile Oğuz'u bu kazada kaybettiği öğrenildi. 20 yıl boyunca doğup büyüdüğü mahalleye doktor olarak hizmet veren Oğuz, ikinci evliliğinde uzun yıllar çocuk hasreti çektiği ve tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi olduğu ortaya çıktı. İki çocuğuna doyamadan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun ölümü, ilçede üzüntü yarattı.

'İYİLİK MELEĞİYDİ'

Oğuz'un kayınpederi Muhammet Birgili, damadının çok iyi bir insan ve doktor olduğunu belirterek, "Kendisini koronavirüs nedeniyle kaybettik. Çok üzgünüz. Çok iyi bir doktordu. 20 yıldır bu mahallede görev yapıyordu, burada yaşıyordu. Ne olduysa son 1 haftanın içinde oldu. Herkese yardım ederdi, kimseyi geri çevirmezdi. Ondan geriye kızım ve iki torunum kaldı. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Mahalle sakinlerinden Serdar Oçan, Aile Hekimi Soner Oğuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirti, "Her gelene yardım ederdi. Çok iyi bir kalbi vardı. İyilik meleğiydi. Mahallemiz için acı bir kayıp oldu" diye konuştu.

'ÇOCUKLARINA DOYAMADAN HAYATA VEDA ETTİ'

Dr. Oğuz'un kuzeni Serkan Demir, yaşamını yitiren kuzeninin yaşama bağlı, memlekete yararlı bir insan olduğunu kaydederek, "Koronavirüs döneminde çok yoğun çalıştı. İnsanları sürekli hastalığa karşı uyardı. Kendini insanlığa adamış bir hekimdi. İkiz bir oğlu ve bir kızı var, onlara doyamadan hayatta veda etti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT

2020-12-23 16:17:46



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