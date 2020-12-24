8 katlı tekstil çarşısından 15 ülkeye ihracat



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren 100'ü aşkın mağazayı bünyesinde barındıran 8 katlı Babadağlılar Çarşısı esnafı, son yıllarda elde ettiği ihracat başarısıyla da dikkati çekiyor. Havlu, bornoz, çarşaf ve nevresim gibi tekstil ürünlerinin satışının yapıldığı çarşıdan 15 ülkeye ihracat yapılıyor.

İstasyon Caddesi'ndeki Babadağlılar Çarşısı, ihracatta gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor. Ev tekstilinde iç ticaretin önemli merkezlerinden olan havlu, bornoz, çarşaf ve nevresim gibi tekstil ürünlerinde irili ufaklı çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiği çarşı, 42 yıldır sektörün kalbinin attığı yer olarak biliniyor. Kent merkezinde 8 katta 30 ile 75 metrekarelik 100'ü aşkın mağazayı bünyesinde barındıran çarşı, Pamukkale'yi görmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor. Mimarisiyle dikkat çeken, esnafların çarşıyı çevreleyen korkuluklara ürünlerini asması nedeniyle renkli görüntülere sahne olan çarşı, ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Babadağlılar Çarşısı Müdürü İsmail Özden, Babadağlılar Çarşısı'nın Türkiye'deki ev tekstili sektöründe önemli bir marka haline geldiğini belirtip, "Burası bir tekstil diyarı. Tekstille ilgili her şey bulunabilir. Burası 1974 yılında yapılmış bir bina. Mimarisi ile çok beğeni topluyor. Esnaflarımız yurt içi ve yurt dışına satışlar yapıyor. Havlu, bornoz, pike, nevresim çeyizlik eşyalara yoğun ilgi var. Yurt dışında 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Japonya, Çin, Hollanda, Almanya, İtalya gibi ülkelerden yoğun sipariş alıyoruz" dedi.

Babadağlılar Çarşısı esnafından Ali Fırlayış ise, "İşyerimizde, havlu bornoz nevresim satışı yapıyoruz. Burada genellikle şehir dışından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yaz mevsimlerinde daha hareketli oluyor ve ticaret hacmimiz yükseliyor. Denizli'ye gelen yerli ve yabancı turistler ilk önce Pamukkale'ye gidiyor. Merkeze geldiklerinde ilk uğradıkları yer Babadağlılar Çarşısı oluyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-12-24 08:27:58



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