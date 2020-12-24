Denizli karikatür yarışmasını uluslararası düzeye taşıdı Başkan Zolan; “Tüm sanatçılarımıza başarılar dilerim”

Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır ulusal çapta gerçekleştirdiği karikatür yarışmasını bu sene uluslararası düzeye taşıyor. Dünyanın dört bir tarafından amatör ve profesyonel tüm karikatüristlerin katılabileceği yarışmada “İklim Değişikliği ve Organik Tarım” konusu işlenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2017'den itibaren her yıl ulusal çapta düzenlediği karikatür yarışmasını bu yıl uluslararası düzeye taşıdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın bu yılki teması “İklim Değişikliği ve Organik Tarım” olarak belirlendi. Dünyanın dört bir tarafındaki amatör ve profesyonel tüm karikatüristlere açık olan yarışmaya eserler online olarak gönderilecek. Karikatüristlerin “denizli.bel.tr” internet adresinden katılacağı yarışmaya eserlerini en geç 07 Mart 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yüklemeleri gerektiği belirtildi.

Birincilik 7 bin 500 TL, ikincilik 5 bin TL, üçüncülük 3 bin 500 TL, mansiyon 3 adet bin 500 TL ve 18 yaş altı 2 adet 750 TL olmak üzere 5 farklı ödülün verileceği yarışmaya bir kişi en fazla 3 eseri ile katılabilecek.



Şartname Türkçe ve İngilizce yayınlandı

Türkçe ve İngilizce yayınlanan Denizli Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın şartnamesine “denizli.bel.tr” internet adresinden ulaşılabileceği belirtilirken, eserlerin 1314 Mart 2020'de değerlendirileceği kaydedildi. Yarışmanın sonuçlarının ise 17 Mart 2020 Çarşamba günü Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden açıklanacağı belirtildi. Ödül töreni tarihinin ise ayrıca duyurulacağı kaydedildi.



“Tüm sanatçılarımıza başarılar dilerim”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her yıl ulusal çapta gerçekleştirdikleri karikatür yarışmasını bu yıl uluslararası düzeye taşıdıklarını belirtti. Başkan Zolan, "Tüm dünyayı tehdit eden bir sorun olarak gördüğümüz iklim değişikliği ile organik tarım konusunu karikatür sanatçılarının yorumlarıyla gündeme taşıyıp farkındalık yaratmayı ve bu şekilde insanlarımızın bilinçlenmesine katkı sağlamayı istedik. Yarışmaya katılacak tüm sanatçılarımıza başarılar dilerim. Türkiye'de iklim değişikliği eylem planını yapan ilk belediyelerden biriyiz, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için mücadele ediyoruz” dedi.

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