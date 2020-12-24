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Kumar oynarken yakalanan 18 kişiye 78 bin 800 TL idari para cezası kesildi Kumar operasyonunda 15 kişi yakalanırken, pencereden kaçan 3 şahıs gözaltına alındı Kısıtlamada kumar oynanan eve polis ekiplerinden operasyon

İHA

Kumar oynarken yakalanan 18 kişiye 78 bin 800 TL idari para cezası kesildi Kumar operasyonunda 15 kişi yakalanırken, pencereden kaçan 3 şahıs gözaltına alındı Kısıtlamada kumar oynanan eve polis ekiplerinden operasyon

Denizli’de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynadıkları tespit edilen 18 şahsa 78 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Denizli’de akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda pencereden kaçmaya çalışan 3 şahıs ise gözaltına alındı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde akşam saat 22.00 sıralarında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafında eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi kumar oynarken yakalanırken, 3 şahıs pencereyi kırarak kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Kumar hesaplarını tuttular, 18 kişiye 78 bin 800 TL ceza
Polis ekipleri tarafından ev içerisinde yapılan aramada, iki ayrı odada 2 adet kumar masası, 50 adet para yerine geçen oyun pulu, 5 deste oyun kağıdı, nakit para ve hesapların tutulduğu kağıtlar ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ve kumar oynadıklarından dolayı 18 şahsa toplamda 78 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanan ev zabıta tarafından mühürlendi
Operasyon düzenlenen ev zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, ev sahibi olduğu belirtilen S.Z. isimli şahsa kumar oynatılmasına yer sağlamaktan adli işlem gerçekleştirildi. Pencereden kaçmaya çalışan 3 şahıs ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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