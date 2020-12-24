Klima motorunu çalmak için saatlerce keşif yaptılar Kafaya taktıkları klima motorunu gece keşif yaptılar, sabah araçla çalarak kaçtılar

Denizli’de kapalı olan iş yerinin klima motorunu çalmak isterken vatandaşlara yakalanan hırsızlar, saatlerce keşif yaptılar. Ardından birkaç gün sonra gece saatlerinde ikinci denemede çevreyi kontrol eden 2 şüpheli, klima motorunu sabah araçla çalarak kayıplara karıştı.



Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz 2 şüpheli korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetine ara verilen iş yerine ait klima motorunu çalmak istedi. Onlarca ağırlığa sahip klima motorunu yerinden söken hırsızlar, yaklaşık 50 metre sonra çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde fark edildiklerini anlayarak, kayıplara karıştı. Olayın gerçekleştiği gün, bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı arama çalışmaları başlatarak, klima motoru üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Kısa süre sonra kimliği belirsiz 2 şüpheli pes etmeyerek tekrar aynı işyerine geldi. Çevrede gece saatlerinde keşif yapan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Sabah saatlerinde ise araçla gelen şahıslar klima motorunu sökerek bagaja yükleyip kaçtıkları anlarda güvenlik kameralarına yansıdı.



Pes etmediler, ikinci girişimde keşif yaptılar ardından sabah saatlerinde çaldılar

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheliler, pes etmeyerek tekrar geldi. İkinci denemelerinde tüm ihtimalleri hesaba katan hırsızlar, gece saatlerinde çevrede keşif yaptılar. Kimseye yakalanmadan aynı iş yerinde farklı bir noktada olan onlarca ağırlıktaki klima motorunu sabah araçlar gelerek yerinden söktüler. Klima motoru ile kayıplara karışan şahıslar, güvenlik kameralarına anbean yakalandılar.



2. defa boş dönmemek için saatlerce keşif yapmışlar

İki hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, vatandaşların dikkati sayesinde ilkinde başarılı olamayıp kaçtı. İkinci denemede klima motorunu çalmayı başaran şüphelilerin keşif anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara anbean yansıyan dakikalarda şüpheliler saatlerce iş yeri etrafında keşif yaptıkları ortaya çıktı. Sürekli olarak iş yerinin etrafında gezen hırsızlar, zaman zaman duraksayarak klima motorlarına baktıkları ve üzerine düşünmeleri dikkatlerden kaçmadı.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.