Vali Atik, Başkan Zolan ve Emniyet Müdür Yıldız’dan trafiğin kalbine ziyaret Başka Zolan, Trafik Yönetim Sistemini Vali Atik ve Emniyet Müdürü Yıldız’a anlattı

Denizli’de trafiğin kalbinin attığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Osman Zolan, tamamen yerli ve milli olarak Denizli’de üretilen Trafik Yönetim Sistemini Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Emniyet Müdürü Kenan Yıldız’a anlattı.



Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Büyükşehir Belediyesinin, Akıllı Şehirler Projesi kapsamında hayata geçirdiği Trafik Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarete Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, daire başkanları ve beraberindekiler eşlik etti. Teknik alt yapısı tamamen yerli ve milli olarak Denizli’de üretilen Trafik Yönetim Sistemi hakkında bilgi veren Başkan Osman Zolan, Vali Atik’e sistem üzerinden şehir trafiğini nasıl kontrol ettiklerini, trafik yoğunluklarına yaptıkları anlık müdahaleleri anlattı. Denizli’de 100 farklı kavşağın aynı anda izlenip, trafik akışına tek merkezden müdahaleler yapıldığı, yeşil dalga sistemi ile trafik ışığı sürelerinin trafik yoğunluğuna göre otomatik olarak belirlendiği anlatılırken, Trafik Yönetim Merkezi’ndeki görevliler ziyaretçilere detaylı bir sunum yaptı.



SCADA sistemi ile akıllı kontrol

Katılımcılar daha sonra Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek Denizli’de içme suyu sisteminin tek merkezden yönetildiği SCADA Şube Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. SCADA sisteminin, içme suyu şebekesinin etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumandasını sağladığı ifade edilirken, su depolarının su seviyeleri ve hacimleri, su depolarından şebekeye verilen ve bir üst mevkiye basılan su miktarları, terfi hat basınç değerleri, motor ve vanaların durum pozisyonları merkezden izlendiği aktarıldı. Vali Ali Fuat Atik, online olarak izlenen su yönetimi hakkında merak ettiği soruları sorarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.

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