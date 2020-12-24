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Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki kasayı çaldılar

DHA

Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki kasayı çaldılar


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde Mustafa N.'yi telefonla arayıp Sağlık Bakanlığı görevlisi olduklarını söyleyen ve koronavirüslü kişiyle temaslı olduklarını için acilen hastaneye gidip test yaptırmalarını isteyerek evden çıkartıp, içinde 150 bin TL değerinde altın ve para olan kasayı çalan 4 kişi, JASAT ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.
Olay, 10 Ekim'de Tavas ilçesinin Yorga Mahallesi'nde meydana geldi. Motorlu testere tamircisi Mustafa N.'yi telefonla arayan bir kişi, "Sağlık Bakanlığından arıyorum. Koronavirüslü bir kişiyle temas ettiğiniz tespit edildi. Eşinizle birlikte acilen devlet hastanesine gidin ücretsiz koronavirüs testi yaptırın. Doktorlar sizi hastanede bekliyorlar" dedi. Gelen telefon üzerine korkuya kapılan ve koronavirüs olduğunu sanan Mustafa N., yanına eşini de alarak Tavas Devlet Hastanesi'ne gitti. Mustafa N.'ye hastanede yapılan testin sonucu negatif çıktı ancak kendisini arayan kişinin de Sağlık Bakanlığı görevlisi olmadığını öğrenince evine döndü.
Hastanede yapılan testten sonra mahallesine dönen Mustafa N. evinin yatak odasında içinde 150 bin TL değerinde altın ve para olan çelik kasanın çalındığını görünce jandarmayı aradı. Başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çelik kasa hırsızlığı olayına karışanları yakalamak çalışma başlattı. Şüphelilerin Mustafa N.'yi koronavirüs yalanıyla kandırıp çelik kasasını çalabilmek için eşiyle birlikte hastaneye gönderdikleri belirlendi. Tavas Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, mahalle başta olmak üzere karayolu üzerindeki 113 güvenlik kamerası kaydında 22 bin 285 araç inceledi.
JASAT ekipleri, olayın yaşandığı evde ve sokakta kamera kaydı bulunmaması üzerine kasa hırsızlığına karışan kişileri yakalamak için Yorga Mahalle Camii'nden anons yaptırdı. Minareden yapılan anonsta, hırsızlık olayının yaşandığı gün mahallede şüpheli kişi ya da kişiler ve araç görenlerin JASAT ekiplerine anlatması istendi. Anons üzerine camiye gelen bir görgü tanığı, mahallede yabancı kişiler ile otomobil gördüğünü söyledi.
HIRSIZLARINDAN BİRİ KOMŞU ÇIKTI
JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve tanığın ifadesiyle kasa hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen kişileri yakalamak için 'Avcı' kod adıyla başlattığı operasyonla Yücel B., Fatih T., Bayram Ç. ve Burak A.'yı gözaltına aldı. Fatih T.'nin kasası çalınan Mustafa N.'nin aynı mahallede komşusu olduğu belirlendi. Şüphelilerden birinin Mustafa N'yi telefonla arayıp, hastaneye gönderdiği, gözaltına alınan 4 kişinin de kasanın çalınması olayına karıştığı belirlendi. Sorgularının ardından jandarma ekiplerince adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Ramazan ÇETİN
2020-12-24 18:50:51

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