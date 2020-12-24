Yılbaşı tatili için gidenlere 10 günlük karantina uygulanacak

Denizli’nin Çameli ilçesine yılbaşı için gelen vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında 10 günlük ev karantinasında tutulacak.

Çameli Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, yılbaşı tatili nedeniyle ilçeye gelen vatandaşların 10 günlük ev karantinasında tutulacağı ifade edildi. Kaymakam Kerem Yenigün, alınan tedbirlerin yurtta olduğu gibi ilçede de vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirtti.

Yapılan açıklamanın devamında ise “İlçemizde ikamet etmeyen vatandaşlarımızın yılbaşında uygulanacak 4 günlük kısıtlamayı köy evlerinde veya ailesi ile geçirmek amacıyla ilçemize gelmeleri durumunda Kaymakamlık İlçe Kurulu kararıyla 10 gün boyunca ev karantinası uygulanacak. İlçe girişinde Kolluk Kuvvetlerimizce yapılacak yol uygulamasında isimler tespit edilerek filyasyon ekiplerimiz aracılığı ile takibi yapılacaktır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Kaymakam Yenigün, ilçede görülen vakaların çoğunluğunun dış kaynaklı olduğunu belirterek, “İlçemizde görülen çoğu vakaların dış kaynaklı olmasından dolayı vakalarda azalışı sürdürmek ve aile büyüklerimizi riske atmamak adına anlayışınıza ihtiyacımız var. Mümkün olduğunca evler arasında kutlama yapmayı, aile büyüklerinin yanına gitmeyi bir süre daha ertelemeye dikkat edelim” dedi.

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