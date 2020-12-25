Başkan Arslan’dan tatil değil kısıtlama uyarısı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Tedbirler ve kurallar sevdiklerimiz, yakınlarımız içindir” diyerek 4 günlük kısıtlamanın tatil olmadığını belirtti.



Başkan Cengiz Arslan, ilçe dışındaki hemşerilerinden 4 günlük kısıtlama sürecinde ilçeye gelmemelerini, ikamet ettikleri il ve ilçelerinde kalmalarını isteyerek; “İlçemize gelecek vatandaşlarımız ise 10 günlük ev karantinasında ilçede olacaklarını kolluk kuvvetlerince yapılacak yol uygulamasında isimler tespit edilerek filyasyon ekiplerimiz aracılığı ile takibi yapılacaktır” dedi.



Kısıtlamanın tatil fırsatı olmadığını belirten Başkan Arslan; “Gerekli tedbirler İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu 7 kuralla belirtilmiş ilçe Kaymakamlığımız sosyal medya hesaplarından yayınlanmıştır. Çameli ilçemizde ve ülke genelinde salgın ile ilgili alınan tedbirlerin yararını görmekteyiz. Vaka sayılarında azalma görülmektedir. Bulaşma riski aile içinde görülmektedir. Yılbaşında ki uyarı ve kısıtlamaların yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi tatili fırsat olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Bu konuda hükümetimiz, çiftçilikle uğraşan bahçesinde, tarlasında çalışanlara kolaylıklar sağlamaktadır. Yılbaşını tatil olarak değerlendirip sokağa çıkmayalım, çekirdek ailemizle zaman geçirelim. Şu an tek ve en öncelikli gündemimiz halk sağlığı. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgelere ve aldığı kararlara uymakla mükellefiz. Tedbirler ve kurallar sevdiklerimiz yakınlarımız içindir. İlçemizdeki yaşayan aile büyüklerimiz bizim de ailemiz, gözünüz arkada kalmasın kendi annemiz babamız gibi hassas davranacağız. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıklarımız tamamlandı. VEFA Grubumuz 24 saat hizmetlerinde olacaktır. Daha sağlıklı günlerde birlikte olmak dileğiyle yılbaşını evde geçirelim. 2021 yılının ülkemize, Denizli’mize ve Çameli’mize huzur ve güven ortamında sağlıklı ve sıhhatli yeni yıllar temenni ediyorum” diye konuştu.

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