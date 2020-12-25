Denizli’de 22 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

– Denizli’de, polis ekiplerinin 2020 yılında düzenlediği 45 ayrı operasyonda 22 bin 800 litre kaçak veya sahte alkol ele geçirildiği bildirildi.

Denizli’de yasadışı imalathanelerde kaçak veya sahte alkol üreterek dağıtımını yapmak suretiyle haksız rekabet ve halk sağlığına yönelik tehdit oluşturan, aynı zamanda devletin vergi kaybına neden olan kaçak alkol satışı ve imalatının engellenmesi amacıyla şüpheli şahıs ve organizasyonlara yönelik 2020 yılında toplam 45 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda yakalanan 100 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda toplam 22 bin 800 litre kaçak veya sahte alkol, bin 302 şişe kaçak veya sahte alkol, 5 bin 400 adet alkol üretim malzemesi ile kaçak alkol yapımında kullanılan 500 litre etil alkole el konuldu.

Kaçak veya sahte alkolle mücadele çalışmalarıyla ilgili olarak Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde son dönemde sahte ve kaçak alkollü içki kullanımından dolayı çok sayıda vatandaşın ölümü ile sonuçlanan olayların meydana geldiği görülmüştür. Bahse konu olayların ilimizde de meydana gelmesini engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince mesai mefhumu gözetilmeksizin çalışmalar devam etmektedir. Yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşlarımızın alkollü içki satış izni ve yetkisi bulunmayan şahıs ve işyerlerinden kaçak alkollü içki almamaları, alkollü içki alımı esnasında şişe üzerinde orijinal bandrolünün bulunmasına dikkat etmeleri, şişesi yıpranmış daha önceden kullanıldığı belli olan ve dolum olarak tabir edilen tezgâh altı yerlerde üretildiği anlaşılan alkollü içkileri satın almamaları ve bu içkileri tüketmemeleri vatandaşlarımızın sağlığı için önem arz etmektedir” denildi.

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