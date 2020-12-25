Denizli'de sahte içki üretimine 12 ayda 45 operasyon



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılında sahte içki üretimi yapanlara yönelik gerçekleştirdiği 45 operasyonda toplam 22 bin 800 litre sahte içki ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan 100 kişiden 4 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ocak ayından bu yana kentte sahte içki üretimi yapanlara yönelik 45 sahte içki operasyonu düzenlendiğini, operasyonlarda, 100 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı ifade edilen açıklamada, toplam 22 bin 800 litre sahte içki, 500 litre etil alkol ve 5 bin 400 alkol üretim malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Vatandaşların sahte içkiye karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Türkiye genelinde son dönemde sahte ve kaçak alkol kullanımı nedeniyle çok sayıda vatandaşın ölümü ile sonuçlanan olayların meydana geldiği görülmüştür. Bahse konu olayların ilimizde de meydana gelmesini engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince mesai mefhumu gözetilmeksizin çalışmalar devam etmektedir. Yaklaşan yeni yıl öncesinde alkollü içki satış izni ve yetkisi bulunmayan kişi ve iş yerlerinden içki alınmamalı. İçki alımı esnasında şişe üzerinde orijinal bandrolünün bulunmasına dikkat edilmeli. Şişesi yıpranmış, daha önceden kullanıldığı belli olan ve dolum olarak tabir edilen tezgah altı yerlerde üretildiği anlaşılan içkileri satın almayın. Bu içkileri tüketmemeleri vatandaşlarımızın sağlığı için önem arz etmektedir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-12-25 17:43:24



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