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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de şehidin ismi 2 okula verildi

İHA

Denizli’de şehidin ismi 2 okula verildi

Kuzey Irak’ta 1995 yılında sınır ötesi operasyonda şehit düşen Denizlili Jandarma Komando Er Veysel Pekakça’nın ismi Kale ilçesinde lise ve ortaokulda yaşatılacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 1995 yılında Kuzey Irak'a gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonda şehit düşen Denizlili Jandarma Komando Er Veysel Pekakça'nın ismi Kale ilçesinde iki okulda yaşatılacak. Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu isimleri törenle değiştirildi. Törene Şehit Annesi Ümmühan Pekakça, Kale ilçe Kaymakamı Abdülkadir Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Talha Tutar, Kale ilçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ve beraberindeki protokol üyeleri, davetliler katıldı.

“Hatıralarını hep birlikte yaşatacağız”
Şehidin annesi Ümmühan Pekakça, Kale ilçe Kaymakamı Abdülkadir Şahin’in koluna girerek okulun önüne geldi. Konuşmaların ardından duygulanan anne Pekakça, herkese teşekkür ettiğini söyledi. Pekakça, “Şehit Komando Er Veysel kendisini bizlere her zaman hatırlacak, hatırlatmış olacak. Öğrenciler, çocuklar ağabeylerini öğrenerek yetişecekler. Hatıralarını hep birlikte yaşatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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