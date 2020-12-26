Denizlispor, Ankaragücü maçının saatini bekliyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı. Sagal, tedbir amacıyla kadro yer almadı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında MKE Anakragücü’nü konuk edecek. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan çalışma, dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluşan Sagal, tedbir amacıyla MKE Ankaragücü maçında oynatılmayacak. Tedavileri devam eden Subotic, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Cenk Gönen antrenmana katılmazken, bu oyuncular yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Yeşilsiyahlılar, MKE Ankaragücü maçı için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Yarın saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın orta hakemi Özgür Yankaya olacak.

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