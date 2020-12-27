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Mustafa Dalcı: “İlk yarı istediğimiz her şeyi sahada uyguladık” “İkinci yarı stratejimizi biraz değiştirdik ve üstümüze geleceklerini biliyorduk”

İHA

Mustafa Dalcı: “İlk yarı istediğimiz her şeyi sahada uyguladık” “İkinci yarı stratejimizi biraz değiştirdik ve üstümüze geleceklerini biliyorduk”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, 21 Yukatel Denizlispor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Soyunma odasına 20 önde gitmenin büyük avantaj olduğunu söyleyen Dalcı, “3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti de büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum” dedi.

Süper Lig’in 15. haftasında Ankaragücü deplasmanda Denizlispor’u 21 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligin alt sıralarında bulunan takımların birbirleriyle oynamasından dolayı maçın çok önemli olduğunu belirterek, “Çok önemli ve çok özel bir maçtı. Alttaki takımlarının bu hafta birbirleriyle oynaması ve bu maçtan bizim galip gelmemiz bizim için çok önemliydi. Öncelikle ilk yarı istediğimiz her şeyi sahada uyguladık diyebilirim. Sonuç itibariyle ilk yarı 20 içeriye girmemiz bizim için çok avantajdı. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim, ikinci yarı stratejimizi biraz değiştirdik ve üstümüze geleceklerini biliyorduk” ifadelerini kullandı.

“Kontra ataklarla üçüncü veya dördüncü golü bulabilirdik”
Takımının deplasmanda çoğu maçı kazanamadığı için 20’da sonra ister istemez geri çekildiklerini belirten Dalcı, “Kontra ataklarla üçüncü veya dördüncü golü bulabilirdik. Ama ciddi bir baskı yedik buda gayet normal. Çünkü haftalardır deplasmanda kazanamayan bir takım ve oyuncuları ister istemez biraz geriye çekildi. Sonuç itibariyle 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bu galibiyeti de büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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