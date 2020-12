Op. Dr. Aydın Keskin, “Obezite mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır” Özel Denizli Tekden Hastanesi Op. Dr. Aydın Keskin, obezite tedavisi hakkında bilgi verdi

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin, obezite hastalığının tedavisi hakkında merak edilenleri anlattı. Yaşam ömrü uzadıkça hayat kalitesini düşürdüğünü belirten Keskin, "Obezite mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır" dedi.



Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin, kimlerin obezite cerrahi uygulandığını ve obezite hastalığından çekinenlere uygulanan tedaviler hakkında bilgi verdi. Obezitenin ilk belirtisinin vücuttaki yağlanma oranının artması olduğunu söyleyen Op. Dr. Aydın Keskin, “Obezite vücudun yağ kitlesinin aşırı artması olarak anlatılabilmektedir. Obezite tanımı, bir başka deyişle obezite, kişilerin boylarına göre kilolarının fazla olmasıdır. Obezite, dünyada ve ülkemizde hızlı bir biçimde ilerlemektedir. Hastalarda obezitenin var olup olmadığını anlamak için Vücut Kitle İndeksi yani Beden Kitle İndeksi (BKİ) yardımcı olmaktadır. Obezite hesaplama yöntemi olarak da bilinen Beden Kitle İndeksi hesaplaması, kilogram olarak vücut ağırlığının metrekare olarak boya bölünmesiyle yapılabilmektedir. Obezitenin ortaya çıkmasının en önemli nedeni çok az hareket edip çok fazla besin tüketmektir. Özellikle yağ ve şeker bakımından zengin gıdaların tüketimi, enerji içeriği yüksek olmasa da dengesiz bir beslenme planının uygulanması, yeteri kadar fiziksel aktivite ve egzersiz yapılmaması alınan enerjinin vücutta yağ olarak depolanmasına neden olur” dedi.



“Obezite hastalıklarında başarılı olmama durumunda obezite cerrahisi uygulanabilir”

Obezite cerrahisi hakkında bilgi veren Op.Dr. Keskin, “Obezite cerrahisi; morbid obeziteyi gidermek amacı ile yapılan cerrahi müdahalelerin tamamına verilen isimdir ve tıpta “bariatrik cerrahi” denilmektedir. Hastanemizde Tüp Mide Ameliyatı ( Sleeve Gastrektomi), Gastrik Bypass Ameliyatları ve Diyabet Ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Bariatrik cerrahi bugünlerde, morbid obez hastalarda kilo kaybının sürdürülebilmesinde en etkili yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi sonrasında obezite hastalarında başarılı sonuç elde edilemediği durumlarda obezite cerrahisi uygulanabilir” ifadelerini kullandı.



“Vücut kitle indeksi 35 'in üzerinde 1865 yaş arası olan hastalara uygulanmaktadır"

Obezite cerrahisinin kimlere uygulanabildiğine ilişkin açıklama yapan Op.Dr. Keskin, “Ameliyatlı obezite cerrahisi tedavileri genellikle vücut kitle indeksi 35 'in üzerinde 1865 yaş arası olan hastalara uygulanmaktadır. Bunun dışında vücut kitle indeksi 3540 arası olup ek olarak kilolara bağlı yandaş hastalığı olanlar (hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi, kalp yetmezliği vs.) , kilo vermek için diğer tedavi yöntemlerini deneyip başarısız olanlar, ameliyatı ve anesteziyi kaldırabilecek durumda olanlara uygulanabilmektedir.” dedi.



“Obezitede cerrahi tedaviden çekinen hastalar için mide botoksu ve mide balonu uygulaması”

Obezitenin cerrahi olmayan tedavi yöntemlerine ilişkin açıklama yapan Op.Dr. Keskin, “Obezitede cerrahi tedaviden çekinen hastalar için mide botoksu ve mide balonu önerdiğimiz tedavi yöntemleridir. Mideye Botilinum toksin (botoks) uygulanması endoskopik olarak midenin belirli bölgelerine Botilinum toksini enjekte edilmesi esasına dayanan nispeten yeni bir kilo verme yöntemidir. Bu yöntemde mide kaslarının kasılması sınırlandırılarak mide boşalma süresi gecikir ve hastada iştah kaybı oluşur; böylece kilo kaybı sağlanmış olur. İntragastrik Balon (mide balonu), kişiye kilo verdirmek amacıyla uygulanan endoskopik bir yöntemdir. Mideye yerleştirilen ve içi 500 ile 600 cc sıvıyla şişirilen balon ile bireyin daha az gıda tüketmesi amaçlanır. 6 aylık kalabilen ve 1 yıllık kalabilen mide balonu çeşitleri vardır. Uygun hasta seçildiğinde ve uygulamayı takip eden dönemde beslenme ve yaşam şekli desteği ile başarılı sonuçlar alınabilir” dedi.



“Yurt dışından gelen hastaların gereken tedavisi yapıyoruz”

Yurt dışından gelen hastalar içinde profosyenel hizmet verdiklerini söyleyen Op.Dr. Keskin, “Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalarımızın sayısı fazla. Dünyanın her yerinden gelen hastalarımıza ihtiyaçları olan ameliyatlı ya da ameliyatsız obezite tedavilerini uygulamaktayız. Ameliyatın kendisi ve hastane konaklaması dışında diyetisyen desteği ile hastalarımıza profesyonel hizmet vermekteyiz. Gerek Türkiye’de bulundukları süre içerisinde gerekse ülkelerine döndüklerinde onlarla hiçbir şekilde iletişimimizi koparmıyoruz” diye konuştu.

