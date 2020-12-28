Denizlispor'da hava tekrar bozdu



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanan Yukatel Denizlispor evinde, önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü'ne 2-1 kaybederek galibiyet serisini sonlandırdı. Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-siyahlılar, Ankaragücü'ne kaybederek alt sıralardan uzaklaşma fırsatını tepti. Denizlispor evinde aldığı bu yenilgiyle 15'inci haftayı yeni kurtulduğu düşme potasında tamamladı.

Takımının başında ilk mağlubiyetini alan Yalçın Koşukavak çok üzgün olduklarını söyledi. Kritik bir müsabakadan puansız ayrıldıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Maçı en kötü berabere bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve oyunu kontrol altına aldık. Maçta 2-1'i yakaladık. Rakibi geriye ittik ama skoru dengeleyemedik. Bu serüven biraz uzun, mayıs ayına kadar sürer. En kısa sürede daha farklı oyunlar oynayan bir takım olacağız. Kaleye çok gittik ama skoru alamadık. Bir avantajı kaybettik" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-12-28 11:45:15



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