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Pandemi sürecinde zinde tutan ve bağışıklığı güçlendiren pratik tarifler Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan; “Amacımız diyet yapmak veya kilo vermek değil” “Zinde tutan ve bağışıklığı güçlendirecek bir içecek”

İHA

Pandemi sürecinde zinde tutan ve bağışıklığı güçlendiren pratik tarifler Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan; “Amacımız diyet yapmak veya kilo vermek değil” “Zinde tutan ve bağışıklığı güçlendirecek bir içecek”

Pandemi sürecinde çalışmak zorunda olanlar, sağlıklarını korumak için arayış içerisine girdi. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan, oluşturduğu ekipler gün boyunca zinde tutan ve bağışıklık sistemini güçlendiren pratik tarifler hazırladı.
Korona virüs salgınının etkileri beslenme alışkanlıklarımıza da yansıdı. Geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren vegan beslenme, belli aralıklarla beslenme, ketojenik diyet, sezgisel beslenme ile glütensiz beslenme gibi trendler yerini daha sıradan, dengeli ve doğal beslenmeye bıraktı. Pandemi sürecinde doğal beslenmeye yönelen vatandaşlar için ekip oluşturan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan, beslenme ve diyetisyen ile birlikte vatandaşlara evden yardımcı oluyor. Pandemi süreci içerisinde kafe ve restoran gibi yerlerin kapanması yada oturmanın yasak olması ile birlikte bu durumu değerlendiren genç uzman Nur Alparslan, çeşitli tavsiyelerde bulundu. Sabah kahvaltısını ve öğle yemeğini dışarıdan yiyen kamu, kurum çalışanları ile vakti olmayan çalışanlara özel kahvaltı olarak tüketilebilecekleri doygunluk oluşturan içeceklerden bahsetti. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzmanı Nur Alparslan, “Eniştemin 40 yaşlardan sonra meydana çıkan kolesterol hastalığı, kalp krizi riski ve insülin direncinin fazla olmasıyla beraber daha fazla sağlıklı geçinmeyle alakalı araştırmalar yapmaya başladık. Çevremizdeki vatandaşlardan olumlu düşünceler görünce bizce kendimizce bunların hazırlıklarına yaptık. 35 ve 40 yaşlarda meydana gelen kilo kaybından ve kilo fazlalığından oluşan hastalık türü bunlar. Bizde beslenme uzmanımız, diyetisyenimiz ve gastronomi mezunu olarak ekip oluşturduk. Bu şekilde insanlara daha faydalı ve daha bilgili ürünler sunuyoruz” dedi.

“Amacımız diyet yapmak veya kilo vermek değil”
Uzman Alparslan, “Smoothie içeceklerimiz var ve bunu sabah kahvaltılarında, öğlen içeceklerinde aperatif olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda çikolata tüketmek isteyen ama kalorisi fazla olduğu için yiyemeyen birçok vatandaşımız var. Onlar için ham kakaodan kendimizin oluşturduğu doğal ve katkı maddesiz çikolatalar üretiyoruz. Bunlarla alakalı lezzet toplarımız ve irmikli pudingler var. Daha az kalorili, sağlıklı, katkısız, rafine şekersiz, glütensiz, krakerlerimiz ve kurabiyelerimiz var. Besinlerimizi koyarken daha çok şeker oranını düşürmeye çalışıyoruz. Çünkü şeker insülin değerini arttırdığından dolayı. Bizim amacımız bunu en düşüğe alıp kolesterolü sabit tutup bunun içerisine katkı maddesi kullanmamak. Doğal damak zevkine göre insanların yiyebileceği şekilde ayarlıyoruz. Amacımız diyet yapmak veya kilo vermek değil. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme” diye konuştu.

“Zinde tutan ve bağışıklığı güçlendirecek bir içecek”
Smoothie içeceği hazırlayarak zinde kalmanın nasıl olduğundan bahseden Uzman Alparslan, “Limon, armut, elma, roka ve içerisinde bin bir çeşit sebze, meyveyle oluşturduğumuz ve bunun çeşitliği insanların damak zevkine göre değiştiği ama içtikten sonra hem keyif veren, zinde tutan ve bağışıklığı güçlendirecek bir içecek. Sosyal medyada ilk böyle bir girişime başladık. Evde yaptığımız ürünleri satmak ve insanlara duyurmak amaçlı. Çok fazla bilen insan olmadığı halde fazlasıyla talep gören bir icraat haline geldi. İnsanlara sağlıklı beslenme altında kalorisi düşük ama damak zevkine göre ürünleri hazırlamak bizi de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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