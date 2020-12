Vatandaşın ortak olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor Pamukkale Belediyesi, halk sağlığını korumak için dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor

Pamukkale Belediyesi’nin korona virüs ile mücadelesi devam ediyor. Halk sağlığını korumak adına yoğun mesai harcayan Pamukkale Belediyesi, minibüs ve taksi duraklarında da düzenli dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgınının baş göstermesi ile birlikte ilçede, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarını hizmet binaları, kamu binaları, özel araçlar ile esnafların iş yerleri ve çocuk parkları, okul binaları, camiler gibi halkın kullandığı hemen hemen her yerde düzenli aralıklarla sürdürüyor. Ekipler ayrıca halkın şehir içi ulaşımında kullandıkları minibüs ve taksiler ile şoför esnafının kullandığı durakları da dezenfekte etti.



“Esnaflarımıza desteğimizi sürdüreceğiz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale esnafının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Bu salgın tamamen ortadan kalkıncaya kadar korona virüsle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yerel yönetici olarak, halkımızın sağlığını korumak önceliklerimiz arasında. Hizmet binaları, kamu binaları, özel araçlar ile esnafların iş yerleri, çocuk parkları, okul binaları, camiler gibi halkımızın temas ettiği hemen hemen her noktada dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Esnafımıza ilaçlama dışında maske dağıtımı yaparak da destek oluyoruz. Bizler, halkımızın mutluluğu, sağlığı adına 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalarıdır. Hedefimiz, eski günlerde olduğu gibi hep birlikte aynı masada oturup sohbetler ettiğimiz günlere kavuşmaktır” dedi.

