Yılkı atlarıyla 'Anadolu manzarası'

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçe sınırları içinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'ndaki yılkı atları cep telefonu kamerasıyla foroğraflandı. Orman Genel Müdürlüğü´nce sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar çok sayıda beğeni aldı.

Çivril ilçesinde Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Işıklı Şefliği´nde görevli Murat Yıldırım, bölgede inceleme yaptığı sırada yılkı atlarıyla karşılaştı. Yıldırım, yaklaşık 10 yılkı atından oluşan grubu cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı.

Orman Genel Müdürlüğü, çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. 'Yelesinde toprak kokusu, gözlerinde orman yansımaları olan güzel atlarla bir Anadolu manzarası' notuyla paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT

2020-12-28 16:41:57



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