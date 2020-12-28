Denizli'de FETÖ'den 2 tutuklama

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından dün, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-12-28 16:50:41



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