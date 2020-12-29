Denizli- Antalya yolunda sis, ulaşımı aksattı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİAntalya yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde ise yer yer 5 metreye kadar düşen görüş uzaklığında sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Denizli'de, yüksek kesimlere yağan sağanağın ardından sis oluştu. DenizliAntalya yolunda sabah saatlerinde başlayan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Cankurtaran mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye düştü. Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde ise görüş uzaklığı yer yer 5 metreye kadar indi. Sürücüler, araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, yol kenarında durup, sisin kalkmasını bekledi. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-12-29 13:26:21



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