Estetik uzmanı doktor, koronavirüsten hayatını kaybetti

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde özel kliniği bulunan medikal estetik uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu (45), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Türkoğlu'nun annesi Hanife Türkoğlu'nun (70) da 2 hafta önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde özel kliniği bulunan medikal estetik uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu, rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Türkoğlu, durumu ağırlaşınca, özel hastanede yoğun bakıma alındı. 20 gündür tedavi altında olan 1 çocuk babası Türkoğlu, dün akşam hayatını kaybetti. Ölümü meslektaşları ile ailesini yasa boğan Türkoğlu'nun annesi Hanife Türkoğlu'nun da 2 hafta önce koronavirüsten yaşamını yitirdiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-12-29 16:15:19



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