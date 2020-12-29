Merkezefendi'de Zafer Aktaş dönemi

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DENİZLİ (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda 11 maçta 5 galibiyetle beklentinin gerisinde kalan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te başantrenörlük görevine Zafer Aktaş getirildi.

Kariyerinde daha önce uzun yıllar Akhisar Belediye Basket ve ardından Bornava Belediyespor'u çalıştıran Aktaş, geçen sezon göreve başladığı ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bahçeşehir Koleji'nden bir süre önce ayrılmıştı.

Şahin Ateşdağlı'nın yerine göreve gelen Aktaş, başkan Veli Deveciler, asbaşkan Gökhan Gökşin ve yönetici Ali Yaman'ın katıldığı törenle sözleşmeye imza attı.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2020-12-29 16:49:08



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