Bir çocuklarını kaybettiler, ikinci çocukları ‘Umut’ için ise umut bekliyorlar ‘Umut’ bebek için Yıldız ailesi bir umut bekliyor Baba Necati Yıldız; “Devlet büyüklerimiz sesimizi duysun tek ricam bu”

Denizli’de yaşayan Yıldız ailesi SMA hastalığından bir evlatlarını kaybetti. İkinci çocukları da aynı hastalığa yakalanan aile Umut isimli çocukları için çaresizce bir yardım bekliyor. Baba Necati Yıldız, “Şu anda yine bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Şu anda ilaçlarımız şükür var. Rahmetli çocuğum döneminde herhangi bir tedavisi ve ilacı yoktu. Ben zaten bir evladımı kaybettim, bunu da kaybetmek istemiyorum. Allah rızası için artık devlet büyüklerimiz sesimizi duysun” dedi.



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