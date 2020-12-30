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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de araç sayısı yüzde 3.7 artarak 426 bine ulaştı

İHA

Denizli’de araç sayısı yüzde 3.7 artarak 426 bine ulaştı

– Denizli’de toplam araç sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında bir artış göstererek 426 bin 219’a ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer COŞKUN tarafından verilen bilgiye göre Denizli ilinde toplam araç sayısı 426 bin 219 oldu. 2019 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 410 bin 993 iken, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 oranında bir artış göstererek 426 bin 219’a ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,1 arttı
Otomobil sayısı 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 205 bin 606’ya ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 205 bin 606 adet otomobil, 7 bin 279 adet minibüs, 3 bin 936 adet otobüs, 67 bin 383 adet kamyonet, 12 bin 144 adet kamyon, 74 bin 592 adet motosiklet, 54 bin 284 adet traktör ve 995 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 11,9 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 8 bin 19 adet ile otomobilde gerçekleşti.

9 bin 582 aracın devri yapıldı
2020 yılı Kasım ayında Denizli’de toplam 9 bin 582 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 bin 240 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 802 adet ile kamyonet, 606 adet ile traktör, 421 adet ile motosiklet, 272 adet ile minibüs, 159 adet ile kamyon, 71 adet ile otobüs ve 11 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2020 yılı Kasım ayında toplam bin 128 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 565 adet ile otomobil yer alırken, ardından 223 adet ile kamyonet, 156 adet ile motosiklet, 154 adet ile traktör, 18 adet ile kamyon, 10 adet ile minibüs ve 2 adet ile otobüs geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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