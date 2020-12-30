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ADM Elektrik enerji verimliliği için yeni adımlar atıyor ADM Elektrik ve PAÜ enerji verimliliği konusunda yürütülecek ortak projeler için bir araya geldi

İHA

ADM Elektrik enerji verimliliği için yeni adımlar atıyor ADM Elektrik ve PAÜ enerji verimliliği konusunda yürütülecek ortak projeler için bir araya geldi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Aydem Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı ve yetkililerle ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Görüşmede, enerji verimliliği hakkında ortak yürütülecek projeler konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde enerji verimliliği konusunda ilk adımı atarak, PAÜ’de Enerji Yönetim Sisteminin kurulması için çalışmalar başlatan Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, enerji verimliliği konusunda ortaklaşa projeler üzerinde fikir alışverişi yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi ziyaret etti. İnceleme ziyaretine Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Fahir Demirkan ve Prof. Dr. Necip Atar ile Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Çetin katıldı.
Ziyarette ilk olarak Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu ve Aydem Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı ile görüştü. Görüşme sonrasında, PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesinde yapılması hedeflenen elektrik, su ve ısıtma şebekelerinin merkezi bir SCADA sistemi üzerinden izlenebilmesi, kontrolü ve olası arızalara karşı otomasyona dayalı sistem müdahalelerinin gerçekleştirilebilmesi adına planlanan proje kapsamında, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu ve yetkililerden sistem hakkında bilgi aldı. ADM Elektrik Dağıtım SCADA Sistem Sorumlusu Ömer Doğan, yürütülen şebeke otomasyon çalışmaları ve şirket sorumluluk sahasındaki elektrik şebeke sistem altyapısı üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından heyet, Kınıklı Yerleşkesinin elektriksuısıtma sisteminin 7/24 çevrimiçi izlenebilmesi, kontrolü ve olası arızaların önlemesine yönelik kestirimci bir yapının kurulması ve sistem geliştirme faaliyetlerinin ortak bir zeminde yürütülmesi noktasında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret, Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu’na günün anısına hediye takdimi ile sona erdi.

“İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin faydasına olacağına inandığımız projeleri hayata geçirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz”
Konu ile ilgili olarak Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, şunları aktardı: “Üniversite Yönetimi olarak, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına, enerji kaynakların verimli kullanılması konusunu son derece önemsiyoruz. Enerjiyi verimli kullanmak demek israf etmemek demektir. İsrafın önlenmesi hem milli ekonomimize katkı sağlamak adına, hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmamız adına önemli bir adımdır. Enerjinin verimli kullanılması ve bu alanda yapılacak çalışmalar ile çevreye salınan karbondioksit miktarını azaltabilir, böylelikle insanlık için büyük bir sorun teşkil eden iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında da etkili bir mücadele sürdürmüş oluruz. Bu alanda da diğer birçok alanda olduğu gibi yükseköğretim kurumları olan biz üniversitelere, büyük sorumluluklar düşmektedir. Teknolojik gelişmeler ışığında bilimin, insanlık yararına projelere dönüştüğü kurumlar olan üniversiteler, faydalı çalışmaları hayata geçirerek toplumlara örnek olmalıdır. Pamukkale Üniversitesi olarak başlattığımız enerjinin verimli kullanılması alanındaki çalışmalarımız inanıyorum ki gerek doğamızın korunması gerekse enerji giderlerimizin azaltılarak milli ekonomimize katkı konularında başta ilimize sonra ülkemize örnek olacaktır. Bugün ziyaret gerçekleştirdiğimiz ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Sn. Ahmet Bayramoğlu nezdinde şirket yetkililerine ve Aydem Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı Beyefendiye misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Burada enerjinin verimli kullanılması adına birlikte yapacağımız çalışmaların ilk adımını attık. Ortaklaşa yapılması planlanan projeler konularında fikir alışverişinde bulunduk. Pamukkale Üniversitesi olarak diğer kurumlar ve paydaşlarımız ile ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin faydasına olacağına inandığımız projeleri hayata geçirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte, alınan karar doğrultusunda, Üniversitemiz öğretim üyeleri ve ADM Elektrik Dağıtım yetkilileri bir araya gelmeye devam edecekler. Yapacağımız çalışmaların her iki kuruma da hayırlar getirmesini temenni ediyorum”

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