Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Acilen kadromuzu derinleştirmemiz gerekiyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından evinde Ankaragücü'ne yenilerek tekrar düşme hattına gerileyen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, ara transfer döneminde kadrolarını derinleştirmeleri gerektiğini söyledi. Oğuz Yılmaz'ın kadro dışı olduğu, Subotic, Sakıp, Özgür ve Cenk Gönen'in sakatlıklarının sürdüğü yeşil-siyahlılarda Ankaragücü maçında sakatlanan Arjantinli Fede Varela'nın da sol üst adalesindeki yırtık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Yalçın Koşukavak, Denizlispor için her maçın kritik olduğunu belirtti.

Koşukavak, "Bu hafta Sivasspor ile karşılaşacağız. Ardından zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Kadroyla alakalı bazı problemlerimiz var. Son maçta Varela sakatlandı. 3 hafta takımdan uzak kalacak. Ben göreve gelmeden önce sakatlanan ve sakatlıkları hala süren 4-5 oyuncu var. Kadromuz çok dar. Sayı olarak eksik olduğumuz için taktiksel antrenman yapamıyoruz. Acilen kadromuzu derinleştirmemiz gerekiyor. Bu işle başa çıkmak o kadar kolay değil. Rakipleriniz şehir olarak topyekün mücadele ederken biz münferit bir şekilde mücadele edemeyiz. Böyle sıkıntılarımız var. Yönetim kurulumuz bu konularda çalışma yapıyorlar. Çok acil bir şekilde bir şeyler yapmamız gerekiyor ki sahaya çıktığımız kadronun gücü olsun. 3 günde bir maç oynuyoruz. Oyuncuları dinlendirme ihtiyacı hissediyoruz. Kolay bir durum yok" dedi.

BİR İKİ GALİBİYET BİR ŞEY DEĞİŞTİRMİYOR

İstikrarın önemine vurgu yapan Yalçın Koşukavak, "Bazen galibiyetler oyalayıcı bir aldatmaca olabilir. Bu bir süreç ve istikrar önemli. Galibiyetleri sürdürebilirseniz kıymeti var. Sürdüremediğiniz sürece bu ligde çok bir anlam ifade etmez. Bu ligde 4 tane 12 puanlı takım var. 4 takım küme düşecek. İşin ciddiyetini bilmemiz gerekiyor. Bir iki galibiyet bir şey değiştirmiyor. Sadece yaşatıyor. Çok eksiğimiz var. Şu an için takımda koronavirüs dolayısıyla eksiğimiz yok. Allah korusun öyle bir şey geldiği zaman sahaya nasıl çıkarız belli değil. Ben yönetime ilgilendiğimiz oyuncular için koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Çok acil ihtiyaçlarımız var. Sayı olarak çok net bir şey söyleyemem. Biraz elinize kağıt kalem aldığınızda siz sayıyı bulursunuz" diye konuştu.

RECEP NİYAZ: SAHADA DAHA İYİYİZ

Denizlisporlu futbolcu Recep Niyaz, Yalçın Koşukavak'ın göreve gelmesinin ardından takımdaki birlik ve beraberliğin arttığını, sahada daha iyi performans göstermeye başladıklarını belirtti.

Sivasspor ile önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Recep, "Son üç haftadır iyi savunma yapan bir ekip olmaya, birlikte hareket etmeye başladık. Önümüzde Sivasspor maçı var. Bu maç bizim çok daha önemli. Artık bulunduğumuz sıra itibarıyla ligin de konumu itibarıyla artık her maç bizimi içini çok daha önemli. Elbette Sivas deplasmanına puan ve puanlar için gidiyoruz. Artık lig öyle bir hale geldi ki herkes herkesi çok rahat bir şekilde yenebiliyor. Yeter ki o gün o sahada herkes elinden geldiği kadar mücadeleyi versin. Ben de oradan puan ve puanlar alacağımıza inanıyorum. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız. Takım olmaya, birlikte hareket etmeye başladık. Bunun da meyvelerini yavaş yavaş aldık, alamaya da devam edeceğimize inanıyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detay görüntüler

Futolcuların çalışmalarından detaylar

Yalçın Koşukavak'ın açıklamaları

Recep Niyaz'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-12-30 13:13:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.