Pamukkale’de pazarların günü değişti

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Pamukkale ilçesinde yer alan semt pazarlarının günü değişti.

Pamukkale Belediyesi, Hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazarların günlerini değiştirdi. Bu hafta 31 Aralık Perşembe günü başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günü uygulanacak. Pamukkale Belediyesi bu süreçte açılması gereken pazarların günlerini yeniden belirledi. Buna göre 1 Ocak 2021 Cuma günü açılması gereken Anafartalar, Kayıhan, Akköy, Güzelpınar, Akdere, Gözler, Korucuk ve Belenardıç pazarları 31 Aralık Perşembe günü açılacak. Normalde 2 Ocak 2021 Cumartesi günü açılması gereken Fatih, Dokuzkavaklar, Kuruçay, Zeytinköy, Güzelköy ve Kocadere pazarları da 31 Aralık Perşembe günü kurulacak. Yine 3 Ocak 2021 Pazar günü açılması gereken Bağbaşı, Pelitlibağ, Pınarkent ve Karakova pazarları da 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açık olacak.

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