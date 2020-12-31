Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı 2. Murad Cami 600 yıl sonra ibadete açılıyor 6. asırlık cami çalışmaların ardından hem turizme hem de ibadete kazandırılacak Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: "Kanun Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı bu önemli eseri hem ibadete hem de inanç turizmine kazandıracağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı 2. Murad Cami 600 yıl sonra ibadete açılıyor 6. asırlık cami çalışmaların ardından hem turizme hem de ibadete kazandırılacak Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: "Kanun Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı bu önemli eseri hem ibadete hem de inanç turizmine kazandıracağız"

İHA

Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı 2. Murad Cami 600 yıl sonra ibadete açılıyor 6. asırlık cami çalışmaların ardından hem turizme hem de ibadete kazandırılacak Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: "Kanun Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı bu önemli eseri hem ibadete hem de inanç turizmine kazandıracağız"

Denizli’de 1429 yılında Sultan 2. Murad döneminde yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın gelip namaz kıldığı ancak yıllar içerisinde yarısı toprak altında kalan 2. Murad Cami, tekrar gün yüzüne çıkıyor. 2021 yılı sonunda restorasyon çalışması tamamlanması planlanan caminin hem inanç turizmi hem de ibadethane olarak vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.
Denizli’nin Honaz ilçesinde yer alan tarihi camide 591 yıl sonra tekrar çalışmalar başladı. Sultan 2. Murad’ın emriyle 1429 yılında yapımı tamamlanan cami, aradan geçen onca yıldan sonra bölgedeki diğer yapılara oranla ayakta kalabilen nadir yapı olma özelliği taşıyor. Honaz Belediyesi ve Denizli Müze Müdürlüğü’nün bilimsel danışmalığında restorasyon çalışmaları sürdürülen tarihi caminin 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Aradan geçen 529 yılda neredeyse yarısı alüvyonlarla kapanan 2. Murad Cami’nde hummalı çalışmalar aralıksız sürüyor.
Projenin yaklaşık yüzde 35’inin tamamlandığını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Camimiz 2. Murat Camisi olarak geçiyor. 1429 yılında inşa edilen bir cami. Bu bölgenin en eski ve karakteristik özellikleri diğer camilerden farklı bir yapısı var. Hedefimiz 2021 yılının sonuna kadar camimizi ayağa kaldırmak. Burada Cuma namazı bayram namazı kılmak. Çünkü burada Kanun Sultan Süleyman namaz kılmış. Bu camide ve bizim için çok değerli bir yapı. Honaz’ın tarihsel simgelerinden bir tanesi. Eğer bunu dönemimizin içerisinde ayağa kaldırabilirsek tarihimiz açısından geleceğe taşıdığımız kıymetli bir eser olacak. Bu tür eserleri her zaman her yerde bulmak kolay değil. Yaklaşık yüzde 30 ile 35’lik bir yol kat ettik. Geri kalanını tamamlayabilirsek bu bölge için önemli bir turizm merkezi olacak. Bu eserlere sahip çıkmak bizim en önemli vazifemiz. Bu eseri hem ibadete hem de inanç turizmine kazandırarak gelecek nesillere büyük bir miras bırakmış olacağız” dedi.

“Açık müze ve ibadetlerimizi yapabildiğimiz bir camimiz olacak”
Cami alanında restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hem ibadete hem de turizme açık olacağını belirten Başkan Kepenek, şöyle konuştu:
“1429 yılında bugüne taşınmış açık bir müze. Aynı zamanda ibadetlerimizi yapabildiğimiz ve namazımızı kılabileceğimiz bir camimiz olacak. Burayı tıpkı İstanbul’daki camilerimiz gibi gelecekte de rahatça kullanabileceğimiz aynı zamanda geçmişten izleri taşıyan, atalarımızın miras bıraktığı değerli eseri insanlara tanıtmanın onurunu yaşayacağız. Yerli inanç ve tarihsel turizme açık bir alan olacak”

1950 yıllara kadar bayram ve özel günlerde kullanılmış
2. Murad Cami’nde süren çalışmalara başkanlık eden Uzman Sanat Tarihçisi Dilek Kaçar, ekibiyle birlikte restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere yoğun tempoyla çalışıyor. 2. Murad Cami hakkında bilgiler veren Dilek Kaçar ise, şu bilgileri paylaştı:
“Üzerine bulunduğumuz Sultan 2. Murad Cami, 1429 yılında Sultan 2. Murad’ın emriyle inşa ediliyor. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinden biz burayla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşıyoruz. Yukarıda gördüğümüz kale şehrin ana merkezi ve Bizans Dönemi’nde yapılıyor. Selçuklular zamanında Afşin Bey tarafından fetih ediliyor. Daha sonra Osmanlı Dönemi’nde 2. Murad tarafından fetih ediliyor. Orada Osmanlı yerleşkesi olduğunu biliyoruz. 400’e yakın ev, zaviye, hamam, tepede bir cami ve kalenin dışında yapılmış ikinci bir cami olarak burayı yaptırdığını biliyoruz. Kanuninin seferi sırasında bu camiye uğradığını biliyoruz ve burada namaz kıldı. Cami o dönemin çok tipik örneklerinden ve çok büyük ölçekli bir cami değil. Yamaca yaslanılarak yapılmış bir cami. Bölgenin traverten taşıyla yapılmış ve merkezi sekizgen bir kasnak üzerinde tek kubbeyle yükseltiliyor. 1950 yıllara kadar bayramlarda ve özel günlerde buraya gelip aşure aylarında aşure veya kurban kestiklerini biliyoruz”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangına gece uykusunda yakalandı Yaşlı kadın yanan evden son anda çıkmayı başardı ancak kuşu telef oldu
YEREL HABERLER Yangına gece uykusunda yakalandı Yaşlı kadın yanan ...
Ismail Aissati, Denizlispor ile yollarını ayırdı Ismail Aissati, Denizlispor’dan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti
YEREL HABERLER Ismail Aissati, Denizlispor ile yollarını ...
Denizlispor'da Aissati şoku
YEREL HABERLER Denizlispor'da Aissati şoku
2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER 2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek
Pamukkale’de pazarların günü değişti
YEREL HABERLER Pamukkale’de pazarların günü değişti
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; ...
Evi kül olan ailenin yardımına ilk onlar koştu
YEREL HABERLER Evi kül olan ailenin yardımına ilk onlar koştu
Yalçın Koşukavak: “Transfere çok acil ihtiyaç var" Denizlispor Teknik Direktör Yalçın Koşukavak: “Denizlispor için bütün karşılaşmalar kritik, sadece bu maç değil” “1-2 galibiyet bir şey değiştirmiyor sadece yaşatıyor”
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: “Transfere çok acil ihtiyaç ...
Yılbaşını bekleyen tacirlere narkotikten sabah sürprizi
YEREL HABERLER Yılbaşını bekleyen tacirlere narkotikten sabah ...
Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hayko Cepkin, Pamukkale'de balondan paraşütle atladı
YEREL HABERLER Hayko Cepkin, Pamukkale'de balondan paraşütle atladı
AK Parti İl Başkanı Güngör sahaya indi
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Güngör sahaya indi
DG Sivasspor, Y. Denizlispor maçı hakemi belli oldu
YEREL HABERLER DG Sivasspor, Y. Denizlispor maçı hakemi belli oldu
Recep Niyaz: "İyi bir ekip olduk ve bunun meyvelerini alacağız" Denizlispor’un başarılı oyuncusu Recep Niyaz: "Bizim ihtiyacımız olan o birlikteliği Yalçın hoca sağladı"
YEREL HABERLER Recep Niyaz: "İyi bir ekip olduk ve bunun meyvelerini ...
Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Acilen kadromuzu derinleştirmemiz gerekiyor
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Acilen ...
Annesinin korona virüse yenilen doktor toprağa verildi
YEREL HABERLER Annesinin korona virüse yenilen doktor toprağa ...
Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online düğün Denizlili esnaf ile Faslı sigortacının düğününü 3 ülkedeki akrabaları tarafından canlı olarak izlendi
YEREL HABERLER Türkiye-İtalya ve Fas üçgeninde online ...
Aydem enerji verimliliği konusunda yeni adımlar atıyor ADM Elektrik ve PAÜ enerji verimliliği konusunda yürütülecek ortak projeler için bir araya geldi
YEREL HABERLER Aydem enerji verimliliği konusunda yeni adımlar ...
ADM Elektrik enerji verimliliği için yeni adımlar atıyor ADM Elektrik ve PAÜ enerji verimliliği konusunda yürütülecek ortak projeler için bir araya geldi
YEREL HABERLER ADM Elektrik enerji verimliliği için yeni adımlar ...
Şampiyon güreşçiden İbanoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon güreşçiden İbanoğlu’na ziyaret
Kızılcabölükspor ile Altınordu anlaştı
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor ile Altınordu anlaştı
Denizli’de araç sayısı yüzde 3.7 artarak 426 bine ulaştı
YEREL HABERLER Denizli’de araç sayısı yüzde 3.7 artarak 426 bine ...
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, 'ömür boyu saklayacağım' dedi
YEREL HABERLER Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, 'ömür boyu ...
Bir çocuklarını kaybettiler, ikinci çocukları ‘Umut’ için ise umut bekliyorlar ‘Umut’ bebek için Yıldız ailesi bir umut bekliyor Baba Necati Yıldız; “Devlet büyüklerimiz sesimizi duysun tek ricam bu”
YEREL HABERLER Bir çocuklarını kaybettiler, ikinci çocukları ‘Umut’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X