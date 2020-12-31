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Küçük taraftar, 'Ne olur penaltı olsun' diye ağladı, sosyal medyada gündem oldu

DHA

Küçük taraftar, 'Ne olur penaltı olsun' diye ağladı, sosyal medyada gündem oldu


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - 
Denizli'de yaşayan 10 yaşındaki Eymen Besim'in taraftarı olduğu memleketinin kulübü Yukatel Denizlispor'un geçen ay oynanıp 3-3 sona eren Medipol Başakşehir maçını evde ailesiyle izlerken çekilen görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Maçın son bölümlerinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Denizlisporlu futbolcu için hakemin VAR'da inceleme yaptığı sırada, 'Ne olur penaltı olsun' diyerek ağlayıp gözyaşı döken Eymen, yeşil-siyahlı oyuncularla buluştu. 
Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında 28 Kasım Cumartesi günü Denizlispor'un Başakşehir ile deplasmanda karşılaştığı maçı ailesiyle birlikte evinde izleyen Eymen Besim'in karşılaşmayı izlerken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi çekti. 
PENALTI OLSUN DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ, DUA ETTİ
Karşılaşma 3-2 Medipol Başakşehir üstünlüğüyle geçilirken, uzatma dakikalarında Mustafa Yumlu'nun Martin Skrtel'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi VAR'a gitme kararı aldı. Hakemin pozisyonu incelemesi sırasında Eymen Besim, "Allah'ım lütfen penaltı olsun. Lütfen penaltıyı ver" şeklinde ağlayıp dua etti. Minik taraftar, babası Mahir Besim tarafından sakinleştirilirken, hakem de Denizlispor lehine penaltı kararı verdi. 90+7'nci dakikada Radoslaw Murawski penaltı atışını gole çevirirken, Denizlispor karşılaşmadan 3-3 berabere ayrıldı. Eymen Besim ise büyük sevinç yaşadı. Küçük taraftarın pozisyon sırasında dua edip ağladığı video ise sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı.
EYMEN'E FORMA HEDİYESİ
Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine Yukatel Denizlispor, fanatik taraftarı ve ailesini kulüp tesislerine davet etti. Teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektiren Eymen'e deneyimli savunmacı Mustafa Yumlu, Medipol Başakşehir maçında giydiği 22 numaralı formasını hediye etti. 
EYMEN: DENİZLİSPOR FANATİĞİYİM
Denizlisporlu oyuncularla bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Eymen Besim, "Denizlispor fanatiğiyim. Bir kez Denizlispor maçına gittim ve taraftarı oldum. Videonun bu kadar yayılacağını tahmin etmiyordum. Çok mutlu oldum. Mustafa Yumlu abim beni aradı, çok sevindim. Bana kendi formasını hediye etti. Kedisine çok teşekkür ederim. Takımız daha iyi yerleri hak ediyor. Demir Grup Sivasspor maçında galip gelmesini bekliyoruz" dedi.
MUSTAFA YUMLU: BÖYLE TARAFTARLARIMIZ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ
Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ise "Eymen'in videosunu izledim. Hem duygulandım hem de çok sevindim. İyi ki o pozisyon penaltı oldu. Denizlispor'un geleceği bu çocukların elinde. Emaneti bu çocuklar devralacak. Gelecekten yana korkumuz kaygımız yok. Böyle taraftarlarımız olduğu için çok şanslıyız. O'nu buraya davet ettik ve kedisine formamı hediye ettim. Kendisi ve bizim için güzel bir anı oldu" diye konuştu. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Eymen Besim'in gözyaşı dökmesi ve dua etmesi
Eymen Besim ve ailesinin Denizlispor tesislerine gelmesi
Eymen Besim ve Mustafa Yumlu'nun buluşması
Eymen Besim'in takımla fotoğraf çektirmesi
Mustafa Yumlu'nunu Eymen Besim'e forma hediye etmesi
Eymen Besim'in forma giymesi ve poz vermesi
Eymen Besim ile röportaj
Mustafa Yumlu ile röportaj
DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2020-12-31 10:08:57

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