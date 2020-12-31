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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTO Başkanı Erdoğan; “Bir arada daha güçlüyüz”

İHA

DTO Başkanı Erdoğan; “Bir arada daha güçlüyüz”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyeleri ile halkın yeni yılını kutladı.
Pandemiye rağmen işinin başından ayrılmayan ve ekonomiye can veren DTO üyeleri ile iş dünyasını tebrik eden Başkan Erdoğan, Denizlililere “Değerli hemşehrilerim, Bizler gerek üretici gerekse tüketici olarak her birimiz, kopmaz bir zincirin halkalarıyız. Bir arada daha güçlüyüz! Hayat, her şeye rağmen devam ediyor! Şimdi yeni bir yılın başındayız. 2021’e, hep beraber daha iyiye ve güzele ulaşmak azmi ve heyecanıyla başlıyoruz. Birlikte yürüyeceğimiz bu yolda, başta sağlık, mutluluk ve huzur getiren, her şeyin gönlünüzce olduğu bir sene geçirmemizi diliyorum” diye seslendi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’ın, Denizlililer’in yeni yılını kutladığı yazılı mesajı şöyle: “Değerli hemşehrilerim, güzel hayaller, büyük hedefler, iyi planlar ve yeni umutlar ile başladığımız bir yılı daha acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Tüm dünya, ne yazık ki planlamaları ve alışkanlıkları değiştiren hiç beklenmedik bir küresel salgınla 2020’yi tamamladı. Ancak, hayat her şeye rağmen devam ediyor! Denizli Ticaret Odası olarak, 2020’de yıllık ortalamamızın da üstüne çıktık; 1000’den fazla yeni üye kazandık. 19 bin üyeye çok yaklaştık. Yıl içinde korona virüs nedeniyle bazı kısıtlamalar getirildi. Fakat, Denizli Ticaret Odası ve iş dünyası olarak, akılcı bir planlama, verimli ve sistematik çalışmayla, geride kalan yılı en iyi şekilde değerlendirdik. Bu sayede, şehrimizde çarklar durmadı; işletmelerimiz ve ekonomimiz yol aldı. Sektörlerimiz, her şeye rağmen çalıştı ve üretti. Ticaret ve sanayimiz sekteye uğramadı; bundan hem işletmelerimiz hem de çalışanlarımız kazandı. İhracatçılarımız, 2019’a yakın bir seyirle yılı kapattı. Bu zor zamanda ekonominin kahramanları haline gelen Denizli Ticaret Odası üyelerimiz ile Denizli iş dünyamız, takdire şayan bir performans sergiledi. Sahiplerinden idarecilerine ve tüm çalışanlarına kadar her bir işletmemize, duyarlılıklarından ve eşsiz çabalarından dolayı, Denizli adına tek tek teşekkür ediyor, hepsini üstün gayretlerinden dolayı kutluyorum. Bizler gerek üretici gerekse tüketici olarak her birimiz, kopmaz bir zincirin halkalarıyız. Bir arada daha güçlüyüz! Aynı zincirde yer alan, bizim için çok değerli şahsınıza da bu yönde sağladığınız katkınızdan dolayı teşekkür ediyor, başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum. Şimdi yeni bir yılın başındayız. 2021’e, hep beraber daha iyiye ve güzele ulaşmak azmi ve heyecanıyla başlıyoruz. Birlikte yürüyeceğimiz bu yolda, başta sağlık, mutluluk ve huzur getiren, her şeyin gönlünüzce olduğu bir sene geçirmemizi diliyorum; yeni yılınızı kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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