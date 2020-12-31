Fidanları 1 gecelik hevesten koruyorlar Yeni yılı ormanda ‘çam fidanlarını’ koruyarak karşılayacaklar Denizli’de orman muhafaza memurlarının fidan nöbeti yeni yılın ilk saatlerine kadar devam edecek

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Denizli’de 1 gecelik yılbaşı kutlamaları için izinsiz ağaç kesilmesinin önüne geçmek amacıyla orman muhafaza memurlarının günler öncesinden başladıkları fidan nöbeti devam ediyor. Memurlar kaçak, izinsiz ağaç kesilmemesi için yeni yıla ‘fidan nöbeti’ tutarak girecek.

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