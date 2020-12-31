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Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı cami, 591 yıl sonra ayağa kaldırılıyor

DHA

Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı cami, 591 yıl sonra ayağa kaldırılıyor


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde 1429 yılında Osmanlı Padişahı 2'nci Murat döneminde yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın da namaz kıldığı ancak zamanla yıkılıp, definecilerin hedefi haline gelen 2'nci Murat Camii restore ediliyor. İlçeye hakim bir tepede bulunan ve bir bölümü ayağa kaldırılan cami, 2021 yılında hem inanç turizmine hem ibadete açılacak.
Honaz ilçesi Yenimahalle'deki tepede bulunan ve Sultan 2'nci Murat tarafından 1429 yılında yaptırılan cami, aradan geçen sürede yıkıldı. Definecilerin de hedefi haline gelen caminin duvarları ve kubbesi yıkılıp, toprak altında kaldı. Kubbesinin bir bölümü ayakta kalan caminin ayağa kaldırılması için Honaz Belediyesi bir süre önce çalışma başlattı. Müze Müdürlüğü'nün danışmanlığında başlatılan kazı çalışmalarında caminin yıkılan duvarları toprak altından çıkartıldı. Honaz ilçesinin tarihi simgelerinden biri olan Kanuni Sultan Süleyman'ın da namaz kıldığı bilinen camide restorasyon çalışmaları devam ediyor. Caminin 2021 yılında hem inanç turizmine hem de ibadete açılması planlanıyor.
Uzman Sanat Tarihçisi Dilek Kaçar, camide proje kapsamında restorasyon yapıldığını belirtip, "Caminin 1429 yılında 2'nci Murat'ın emriyle yapılıp, ibadete açıldığını biliyoruz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bu camiyle ilgili bilgiler geçiyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın da bu camide namaz kıldığı biliniyor. Cami, dönemin tipik örneklerinden ve büyük bir cami değil. Yamaca bölgenin traverten taşıyla yapılmış ve merkezi sekizgen bir kasnak üzerinde tek kubbeyle yükseltilmiş. Duvarlarının büyük bölümü ve örtüsü yıkılmış. Güney-kuzey doğrultuda eğimli bir arazi üzerinde yer alan cami, bugünkü şekliyle kare planlı bir harimden ibaret. Harimin kuzey-batı köşesindeki tromp ve kubbe yuvarlağından bugüne ulaşabilen bölüm, üst örtünün kubbe olduğunu göstermektedir. İnşa malzemesi olarak duvarlarda kaba yonu taş, moloz taş ve tuğla, tromplarda tuğla, kasnakta ve kubbede ise dönüşümlü olarak yerleştirilmiş kaba yonu taş ve tuğla kullanılmıştır" dedi.
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise, projenin yüzde 35'nin tamamlandığını caminin 2021 yılında açılacağını ifade ederek, "Bu cami ilçemiz için son derece önemlidir. Caminin restorasyonu tamamlandıktan sonra cuma ve bayram namazlarını burada kılmak istiyoruz. İlçemizin tarihi simgelerinden bir tanesidir burası. Zamanla yıkılmış ancak biz tekrar ayağa kaldırıyoruz. Yıkılan duvarlarının büyük bir bölümü toprak altından çıkarıldı. Definecilerinde hedefi olmuş ama artık biz bu camiyi gelecek nesillere miras bırakacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN
2020-12-31 14:14:56

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