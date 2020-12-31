DTO Meclisi yılın son toplantısını yaptı Başkan Erdoğan, “Dünyadaki değişimi, doğru okumalıyız”

Denizli Ticaret Odası (DTO), 2020’nin son meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, son bir aylık ve yıl boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Erdoğan, “Ülke olarak üçüncü çeyrekteki büyümemiz, yüzde 6,7 oldu. Ancak, yine de coğrafi avantajlarımızı ihracatımızda yeterince değerlendiremiyoruz. Bu yeni dönemde, dünyadaki değişimi doğru okuyanlar ayakta kalacaklar” dedi.

DTO, Aralık ayı meclis toplantısında 2020 yılına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Gündem görüşmeleri sonrasında, meclis üyelerine, geride kalan süreçteki gelişmelerle ilgili bir değerlendirmede bulunan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Ülke olarak üçüncü çeyrekteki büyümemiz, yüzde 6,7 oldu. Ancak, yine de coğrafi avantajlarımızı ihracatımızda yeterince değerlendiremiyoruz. Endüstride ve tüketimde, üretimde kalite ile tasarımın ve yenilikçiliğin öne çıktığı farklı bir döneme girdik. Bu yeni dönemde, dünyadaki değişimi doğru okuyanlar ayakta kalacaklar. DTO olarak biz de bu bilinçle hareket ediyoruz; günlük işlerin haricinde yeni, yenilikçi neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Onları planlıyoruz, projelendiriyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Avrupa Birliği’nden 5 milyon Euro hibe alan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz, bunlardan biridir; şehrimizin ufkunu açacak ve en önemli gelir kaynağımız sanayimizdeki ürünlerimizin katma değerini artıracak, katlayacaktır” dedi. Yılın 11 ayında, Denizli Ticaret Odası’nın üye sayında bin 2 artış olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Denizli’nin üretim ve ihracatıyla, pandemiye rağmen akılcı bir planlama, verimli ve sistematik çalışmayla, geride kalan yılı en iyi şekilde değerlendirdi. Bu sayede durmadan çalıştı ve kazandığı bir yılı geride bıraktı. Geride kalan yılın 11 ayında, DTO üye sayısını bin 2 artırarak, 18 bin 811 üyeye ulaştı. Kasım ayında 130, yılbaşından bu yana ise bin 461 firma odalarına kayıt yaptırdı.”



“Pandemiden sonra ihracatta yıldızımız daha da parlayacaktır”

Tekstil ve ham maddeleri ihracatındaki artışın devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, “Pandeminin gücünün kırılmasıyla, 2021’de ihracatta daha hızlı yol alacağız ve yıldızımız daha da parlayacak. Haziran ve temmuzda, özellikle Avrupa Birliği pazarında durdurulan siparişlerin bekleyen sevkiyatlarıyla başlayan toparlanma eğilimi, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında gelen yeni siparişlerle sürdü. Ev tekstilinde, ABD’ye ihracatımızda %38 artış oldu. Sektörün üretim endeksi verileri, kapasite kullanım oranına benzer şekilde imalat sanayi ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Salgın koşullarına rağmen hazır giyim sektörü ile tekstil ve hammaddeleri sektöründeki istihdamımız, yurt genelinde 1 milyon 50 bine ulaştı. Bu arada, ülkemizin medikal tekstil ürünleri ihracatı, milyar dolar sınırını aştı” ifadelerini kullandı.



“Dünyadaki değişimi doğru okuyabilenler ayakta kalacaktır”

Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre yılın ilk 11 ayındaki makine ihracatının 15,3 milyar dolar olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülke olarak üçüncü çeyrekteki büyümemiz, %6,7 oldu. Ancak, yine de coğrafi avantajlarımızı ihracatımızda henüz yeterince değerlendiremiyoruz. Endüstride ve tüketimde, üretimde kalite ile tasarımın ve yenilikçiliğin öne çıktığı farklı bir döneme girdik. Bu yeni dönemde, değişimi doğru okuyanlar ayakta kalacaklardır. Biz de bunun için ‘rutinin haricinde yeni, yenilikçi neler yapabiliriz?’ diye bakıyoruz ve onları planlıyor, projelendiriyor ve uygulamaya geçiyoruz. Avrupa Birliği’nden 5 Milyon Euro hibe alan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz, bunlardan en önemlisidir. Şehrimizin ufkunu açacak, sanayimizde çığır açacaktır; işletmelerimize hem üretim hem de ihracat anlamında çağ atlatacaktır. O nedenle çok önemlidir. 2020, ülke olarak, savunma sanayimizdeki atılım yılımızdı. Bu alandaki ihracatımız, en değerli dış satımımız ve her geçen gün de artıyor. Denizli Ticaret Odası olarak bizler de önemini hep dile getirdiğimiz, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizle, bu tür yüksek teknoloji ürünü ihracat kalemlerinde yer alabilmek için hazırlanıyoruz. Bunca çabamızın yegâne amacı, gelecekte, yükselen ülke sanayisinde Denizli’mizin adının da en ön sıralarda anılmasını sağlayabilmektir. Bu konuda önemli bir adım daha attık ve projemizin kapsamında OSB’de açacağımız merkezimize makinalarımızı kurmaya başladık.”

"171 ülkeye ihracat yaptık"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 11 ayda, Denizli’den 171 ülkeye, 2 milyar 862 milyon 738 bin dolarlık ihracat yaptıklarını da belirterek, ihracatçı firmaları başarılarından dolayı kutlayan Erdoğan, “Kasım’da, aylık ihracatımız ise, 334 milyon 558 bin dolar oldu. Geçen yıl aynı ayda, 269 milyon 799 bin dolar idi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24, geçen aya kıyasla ise yüzde 1,3’lük bir artış yakaladık. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzün ihracatı da yüzde 12,81 yükseldi. Toplam tekstil ve konfeksiyon ihracatımız yüzde 9,08, elektrik ve elektronik ihracatımız yüzde 29, madencilik ürünlerindeki ihracatımız yüzde 44,7, diğer sektörlerin ürünleri de yüzde 1,15’lik bir artış yakaladı. Ayrıca, mal gruplarından bornoz ve sabahlık yüzde 33, örmedokuma, pamuklu bukle havlu yüzde 24, çarşafnevresim ihracatımız da yüzde 8 arttı.11 aylık ihracatımızın yüzde 63,65’i, Avrupa Birliği’ne yapıldı.11 ayda en fazla ihracat sırasıyla,385 milyon 124 bin dolarla İngiltere’ye, 327 milyon 466 bin dolarla Almanya’ya,262 milyon 270 bin dolarla da Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirildi. ABD’ye ihracatımızda yüzde 10,83, Hollanda’ya yüzde 9,07, Romanya’ya ihracatımızda ise yüzde 8,3’lük bir artış oldu. Aynı dönemde, sektörler açısından en fazla ihracat sırasıyla, hazır giyim ve konfeksiyonda 988 milyon 961 bin dolar, elektrik elektronikte 441 milyon 245 bin dolar, demir ve demir dışı metallerde 382 milyon 810 bin dolar, çelikte 312 milyon 134 bin dolar, tekstil ve hammaddelerinde 244 milyon 648 bin dolar, madencilik ürünlerinde de 182 milyon 105 bin dolar oldu” diye konuştu.

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