DTO Meclisi yılın son toplantısını yaptı Başkan Erdoğan, “Dünyadaki değişimi, doğru okumalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTO Meclisi yılın son toplantısını yaptı Başkan Erdoğan, “Dünyadaki değişimi, doğru okumalıyız”

İHA

DTO Meclisi yılın son toplantısını yaptı Başkan Erdoğan, “Dünyadaki değişimi, doğru okumalıyız”

Denizli Ticaret Odası (DTO), 2020’nin son meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, son bir aylık ve yıl boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Erdoğan, “Ülke olarak üçüncü çeyrekteki büyümemiz, yüzde 6,7 oldu. Ancak, yine de coğrafi avantajlarımızı ihracatımızda yeterince değerlendiremiyoruz. Bu yeni dönemde, dünyadaki değişimi doğru okuyanlar ayakta kalacaklar” dedi.
DTO, Aralık ayı meclis toplantısında 2020 yılına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Gündem görüşmeleri sonrasında, meclis üyelerine, geride kalan süreçteki gelişmelerle ilgili bir değerlendirmede bulunan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Ülke olarak üçüncü çeyrekteki büyümemiz, yüzde 6,7 oldu. Ancak, yine de coğrafi avantajlarımızı ihracatımızda yeterince değerlendiremiyoruz. Endüstride ve tüketimde, üretimde kalite ile tasarımın ve yenilikçiliğin öne çıktığı farklı bir döneme girdik. Bu yeni dönemde, dünyadaki değişimi doğru okuyanlar ayakta kalacaklar. DTO olarak biz de bu bilinçle hareket ediyoruz; günlük işlerin haricinde yeni, yenilikçi neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Onları planlıyoruz, projelendiriyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Avrupa Birliği’nden 5 milyon Euro hibe alan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz, bunlardan biridir; şehrimizin ufkunu açacak ve en önemli gelir kaynağımız sanayimizdeki ürünlerimizin katma değerini artıracak, katlayacaktır” dedi. Yılın 11 ayında, Denizli Ticaret Odası’nın üye sayında bin 2 artış olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Denizli’nin üretim ve ihracatıyla, pandemiye rağmen akılcı bir planlama, verimli ve sistematik çalışmayla, geride kalan yılı en iyi şekilde değerlendirdi. Bu sayede durmadan çalıştı ve kazandığı bir yılı geride bıraktı. Geride kalan yılın 11 ayında, DTO üye sayısını bin 2 artırarak, 18 bin 811 üyeye ulaştı. Kasım ayında 130, yılbaşından bu yana ise bin 461 firma odalarına kayıt yaptırdı.”

“Pandemiden sonra ihracatta yıldızımız daha da parlayacaktır”
Tekstil ve ham maddeleri ihracatındaki artışın devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, “Pandeminin gücünün kırılmasıyla, 2021’de ihracatta daha hızlı yol alacağız ve yıldızımız daha da parlayacak. Haziran ve temmuzda, özellikle Avrupa Birliği pazarında durdurulan siparişlerin bekleyen sevkiyatlarıyla başlayan toparlanma eğilimi, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında gelen yeni siparişlerle sürdü. Ev tekstilinde, ABD’ye ihracatımızda %38 artış oldu. Sektörün üretim endeksi verileri, kapasite kullanım oranına benzer şekilde imalat sanayi ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Salgın koşullarına rağmen hazır giyim sektörü ile tekstil ve hammaddeleri sektöründeki istihdamımız, yurt genelinde 1 milyon 50 bine ulaştı. Bu arada, ülkemizin medikal tekstil ürünleri ihracatı, milyar dolar sınırını aştı” ifadelerini kullandı.

“Dünyadaki değişimi doğru okuyabilenler ayakta kalacaktır”
Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre yılın ilk 11 ayındaki makine ihracatının 15,3 milyar dolar olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülke olarak üçüncü çeyrekteki büyümemiz, %6,7 oldu. Ancak, yine de coğrafi avantajlarımızı ihracatımızda henüz yeterince değerlendiremiyoruz. Endüstride ve tüketimde, üretimde kalite ile tasarımın ve yenilikçiliğin öne çıktığı farklı bir döneme girdik. Bu yeni dönemde, değişimi doğru okuyanlar ayakta kalacaklardır. Biz de bunun için ‘rutinin haricinde yeni, yenilikçi neler yapabiliriz?’ diye bakıyoruz ve onları planlıyor, projelendiriyor ve uygulamaya geçiyoruz. Avrupa Birliği’nden 5 Milyon Euro hibe alan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz, bunlardan en önemlisidir. Şehrimizin ufkunu açacak, sanayimizde çığır açacaktır; işletmelerimize hem üretim hem de ihracat anlamında çağ atlatacaktır. O nedenle çok önemlidir. 2020, ülke olarak, savunma sanayimizdeki atılım yılımızdı. Bu alandaki ihracatımız, en değerli dış satımımız ve her geçen gün de artıyor. Denizli Ticaret Odası olarak bizler de önemini hep dile getirdiğimiz, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizle, bu tür yüksek teknoloji ürünü ihracat kalemlerinde yer alabilmek için hazırlanıyoruz. Bunca çabamızın yegâne amacı, gelecekte, yükselen ülke sanayisinde Denizli’mizin adının da en ön sıralarda anılmasını sağlayabilmektir. Bu konuda önemli bir adım daha attık ve projemizin kapsamında OSB’de açacağımız merkezimize makinalarımızı kurmaya başladık.”
"171 ülkeye ihracat yaptık"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 11 ayda, Denizli’den 171 ülkeye, 2 milyar 862 milyon 738 bin dolarlık ihracat yaptıklarını da belirterek, ihracatçı firmaları başarılarından dolayı kutlayan Erdoğan, “Kasım’da, aylık ihracatımız ise, 334 milyon 558 bin dolar oldu. Geçen yıl aynı ayda, 269 milyon 799 bin dolar idi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24, geçen aya kıyasla ise yüzde 1,3’lük bir artış yakaladık. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzün ihracatı da yüzde 12,81 yükseldi. Toplam tekstil ve konfeksiyon ihracatımız yüzde 9,08, elektrik ve elektronik ihracatımız yüzde 29, madencilik ürünlerindeki ihracatımız yüzde 44,7, diğer sektörlerin ürünleri de yüzde 1,15’lik bir artış yakaladı. Ayrıca, mal gruplarından bornoz ve sabahlık yüzde 33, örmedokuma, pamuklu bukle havlu yüzde 24, çarşafnevresim ihracatımız da yüzde 8 arttı.11 aylık ihracatımızın yüzde 63,65’i, Avrupa Birliği’ne yapıldı.11 ayda en fazla ihracat sırasıyla,385 milyon 124 bin dolarla İngiltere’ye, 327 milyon 466 bin dolarla Almanya’ya,262 milyon 270 bin dolarla da Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirildi. ABD’ye ihracatımızda yüzde 10,83, Hollanda’ya yüzde 9,07, Romanya’ya ihracatımızda ise yüzde 8,3’lük bir artış oldu. Aynı dönemde, sektörler açısından en fazla ihracat sırasıyla, hazır giyim ve konfeksiyonda 988 milyon 961 bin dolar, elektrik elektronikte 441 milyon 245 bin dolar, demir ve demir dışı metallerde 382 milyon 810 bin dolar, çelikte 312 milyon 134 bin dolar, tekstil ve hammaddelerinde 244 milyon 648 bin dolar, madencilik ürünlerinde de 182 milyon 105 bin dolar oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı cami, 591 yıl sonra ayağa kaldırılıyor
YEREL HABERLER Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı cami, 591 yıl ...
Denizli’nin ihracat ve ithalatında artış var
YEREL HABERLER Denizli’nin ihracat ve ithalatında artış var
Fidanları 1 gecelik hevesten koruyorlar Yeni yılı ormanda ‘çam fidanlarını’ koruyarak karşılayacaklar Denizli’de orman muhafaza memurlarının fidan nöbeti yeni yılın ilk saatlerine kadar devam edecek
YEREL HABERLER Fidanları 1 gecelik hevesten koruyorlar Yeni yılı ...
Yeni yılda görüntü ve çevre kirliliğine izin yok
YEREL HABERLER Yeni yılda görüntü ve çevre kirliliğine izin yok
Başkan Zolan, “2020 yılı zor geçti, 2021 herkese iyilik getirsin”
YEREL HABERLER Başkan Zolan, “2020 yılı zor geçti, 2021 herkese ...
DTO Başkanı Erdoğan; “Bir arada daha güçlüyüz”
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan; “Bir arada daha güçlüyüz”
Küçük taraftar, 'Ne olur penaltı olsun' diye ağladı, sosyal medyada gündem oldu
YEREL HABERLER Küçük taraftar, 'Ne olur penaltı olsun' diye ağladı, ...
Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı 2. Murad Cami 600 yıl sonra ibadete açılıyor 6. asırlık cami çalışmaların ardından hem turizme hem de ibadete kazandırılacak Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: "Kanun Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı bu önemli eseri hem ibadete hem de inanç turizmine kazandıracağız"
YEREL HABERLER Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı 2. Murad Cami ...
Yangına gece uykusunda yakalandı Yaşlı kadın yanan evden son anda çıkmayı başardı ancak kuşu telef oldu
YEREL HABERLER Yangına gece uykusunda yakalandı Yaşlı kadın yanan ...
Ismail Aissati, Denizlispor ile yollarını ayırdı Ismail Aissati, Denizlispor’dan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti
YEREL HABERLER Ismail Aissati, Denizlispor ile yollarını ...
Denizlispor'da Aissati şoku
YEREL HABERLER Denizlispor'da Aissati şoku
2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER 2021 Pamukkale için dolu dolu geçecek
Pamukkale’de pazarların günü değişti
YEREL HABERLER Pamukkale’de pazarların günü değişti
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; ...
Evi kül olan ailenin yardımına ilk onlar koştu
YEREL HABERLER Evi kül olan ailenin yardımına ilk onlar koştu
Yalçın Koşukavak: “Transfere çok acil ihtiyaç var" Denizlispor Teknik Direktör Yalçın Koşukavak: “Denizlispor için bütün karşılaşmalar kritik, sadece bu maç değil” “1-2 galibiyet bir şey değiştirmiyor sadece yaşatıyor”
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: “Transfere çok acil ihtiyaç ...
Yılbaşını bekleyen tacirlere narkotikten sabah sürprizi
YEREL HABERLER Yılbaşını bekleyen tacirlere narkotikten sabah ...
Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hayko Cepkin, Pamukkale'de balondan paraşütle atladı
YEREL HABERLER Hayko Cepkin, Pamukkale'de balondan paraşütle atladı
AK Parti İl Başkanı Güngör sahaya indi
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Güngör sahaya indi
DG Sivasspor, Y. Denizlispor maçı hakemi belli oldu
YEREL HABERLER DG Sivasspor, Y. Denizlispor maçı hakemi belli oldu
Recep Niyaz: "İyi bir ekip olduk ve bunun meyvelerini alacağız" Denizlispor’un başarılı oyuncusu Recep Niyaz: "Bizim ihtiyacımız olan o birlikteliği Yalçın hoca sağladı"
YEREL HABERLER Recep Niyaz: "İyi bir ekip olduk ve bunun meyvelerini ...
Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Acilen kadromuzu derinleştirmemiz gerekiyor
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Acilen ...
Annesinin korona virüse yenilen doktor toprağa verildi
YEREL HABERLER Annesinin korona virüse yenilen doktor toprağa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X