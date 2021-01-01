'Beyaz cennet' 2020'de 625 bin ziyaretçi ağırladı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale, 3 milyon turist hedefiyle girilen 2020 yılında 625 bin ziyaretçiyi ağırlayabildi. Koronavirüs nedeniyle turist sayısında düşüş yaşayan 'Beyaz Cennet'te hedefin uzağında kalındı.

Türkiye'nin önemli turizm alanlarından olan ve 2020 yılına 3 milyon turist hedefiyle giren Pamukkale, bu yılı hiç olmadığı kadar boş geçirdi. 2019'da 2 milyon 580 bini aşkın turisti ağırlayarak rekor kıran Pamukkale, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'ye kötü başladı. Ziyaretçi sayısının bu nedenle düştüğü Pamukkale, bulaşıcı hastalık için alınan tedbirler kapsamında 19 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatıldı. 'Beyaz cennet' bu tarihten 74 gün sonra kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı. Travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle birlikte yaz mevsimini hareketli geçirdi. Şifalı sularıyla tanınan ve ziyaretçi sayıları günden güne artan Pamukkale'yi haziran, temmuz ve ağustos aylarında 229 bin 900 kişi ziyaret etti. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerin turistlerin uğrak noktalarından Pamukkale, kış mevsimine rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Girişte ateşleri ölçülen ziyaretçiler, maskelerini takarak travertenler üzerinde yürümenin tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştiriyor.

Antalya'dan Denizli'ye gelen Ramazan Demirbağ, Pamukkale'nin etkileyici bir atmosfere sahip olduğunu belirterek, "Buranın manzarası çok güzel. Sularının şifalı olduğu söyleniyor. Travertenlerin üzerinde yürümek çok güzel bir his. Ancak mevsim nedeniyle sular biraz soğuk. Bizim için güzel bir gezi oldu" dedi.

İzmir'den gelen Zeynep Kara ise, "Burayı çok güzel buldum. Beklediğimden daha güzel çıktı. Bu kadar tarihi ve doğal güzelliği bir arada görmek büyük bir şans. Çok memnun kaldık. Keşke koronavirüs olmasaydı maskesiz olarak rahat rahat gezebilseydik. Burası için daha önce gelen arkadaşlarım hep kalabalık olduğunu söylemişlerdi. Ancak pandemi nedeniyle az kişi var" diye konuştu.

TURİZM SEKTÖRÜ 2021'DEN UMUTLU

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, 2020 yılında Pamukkale'yi 625 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. 2021 yılından umutlu olduklarını aktaran Şen, "Bu yıl 3 milyon turistin Pamukkale'ye gelmesini hedeflemiştik. 2020 yılını 625 bin ziyaretçi sayısıyla kapatıyoruz. Bu rakam bile bence iyidir. Avrupa'daki rakiplerimizden İtalya ve İspanya kapılarını açamadı, fazla ziyaretçi alamadı. Biz ülke olarak yüzde 70 kayıpla 2020'yi tamamlıyoruz. 2021'den umutluyuz. Tüm dünyada aşı çalışmalarının başarılı olması, insanların aşılanmasıyla ülkemiz yine en çok tercih edilen lokasyonlardan birisi olacaktır. Bu sağlanabilirse tüm dünyadaki turizm hacmi hızlı bir şekilde yükselecek. Ziyaretçi rakamları 2020'nin çok üzerinde gerçekleşecektir. Biz 2021'in 2020'den çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Başımızı hep dik tuttuk. Sektör ve ülke olarak hazırız. 2023 hedeflerine de duraklama yapmadan ulaşacağımıza eminiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-01 08:20:22



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