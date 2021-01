Yeni yıla görev başında girdiler

Yılbaşı gecesi, vatandaşların rahat, güven ve huzur içinde bir yeni yıl tatili geçirmeleri için nöbetçi ekipleri hazırda bekledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 65 yaş üstü ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamayı sürdürecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin nöbetçi ekipleri her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da görevleri başında hazır bekledi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi 31 Aralık'tan başlayarak vatandaşların rahat, huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmeleri için tüm önlemlerini aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve ilgili tüm ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı nöbette bekledi. Vatandaşların her türlü problemi için "Alo 153" telefon hattı ile "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve Büyükşehir DESKİ'nin "185 Çağrı Merkezi" yeni yıl tatili boyunca hizmet verecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması için de tüm tedbirlerini aldı. Bu süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların talepleri için nöbetçi ekipler oluşturdu. Söz konusu 65 yaş üstü ile acil ihtiyacı bulunan vatandaşların talepleri için Alo 153 hattını arayabilecekleri ifade edildi



Sokak hayvanları unutulmuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması olduğu süreçte can dostları için de besleme çalışması gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklarda besleme çalışması yapmayı sürdürüyor. Sokak hayvanları için koyduğu su kaplarını da kontrol eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında söz konusu besleme çalışmalarının süreceğini belirtti.



"Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gerek yeni yıl gerekse korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Belediyecilik hizmetlerinde aksama yaşanmayacağını kaydeden Başkan Zolan, tüm hemşehrilerine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl temennisinde bulundu. Büyükşehir nöbetçi ekiplerine teşekkür eden Başkan Zolan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, yarınımız bugünden daha güzel olsun" dedi.

