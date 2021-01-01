Yeni yılın ilk Cuma namazı tedbirler kapsamında kılındı

2021 yılının ilk Cuma namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında kılındı. Kısıtlama gününe denk gelmesine rağmen vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirirken, tedbirler kapsamında bazıları cami avlusunda namazını kıldı.

2021 yılının ilk Cuma namazı kılındı. Yılın ilk gününe denk gelen Cuma namazı için vatandaşlar en yakın camilere adeta koştu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pandemi kuralları gereği yürüyerek en yakın camiye gitme izni verildi. Korona virüs tedbirleri kapsamına sosyal mesafe kuralına uyulurken, cami içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar avluda ibadetlerini yerine getirdi. Yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını eda eden vatandaşlar, İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından havadan görüntülendi. İbadetlerini yerine getiren vatandaşlar, bir bir evlerine dağıldı.

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