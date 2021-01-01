Yeni yıla saatler kala kayboldu, tavuk çiftliğinde bulundu Afyonkarahisar’da ormanlık alanda kayboldu, Denizli’de tavuk çiftliğinde bulundu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde mantar aramak için Akdağ’da ormanlık alanda kaybolan 64 yaşındaki Hidayet İlhan, Denizli’nin Çivril ilçesinde tavuk çiftliğinde yaklaşık 5 saat sonra bulundu.

Olay, Çivril ilçesi Kavakalanı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde mantar aramak için Akdağ’da ormanlık alana giden (64) Hidayet İlhan saat 18.00 sıralarında kaybolduğu belirtildi. Kaybolan İlhan, cep telefonu ile jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra İlhan’ın cep telefonuna ulaşılamadı. Yakınları haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine de ihbarda bulundu. Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre il ve ilçe ekiplerine durumu bildirerek, geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ormanlık alan içerisinde kaybolan İlhan, yürüyerek Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Kavakalanı Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından saat 21.30 sıralarında bulundu. Bir tavuk çiftliğine sığındığı ve bir süre beklediği öğrenildi, yaklaşık 5 saatlik arama sonucunda bulunan Hidayet İlhan, oğlu, damadı ve jandarma ekipleri tarafından Sandıklı ilçesine götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.