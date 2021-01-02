PAÜ'nün yeni rektörü Kutluhan oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)PAMUKKALE Üniversitesi'nde görevden alınan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın yerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan getirildi.
Prof. Dr. Kutluhan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asaleten yapılan ataması bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararı ile Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, 10 Ağustos'ta vekaleten atandığı Pamukkale Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.
Daha önce Pamukkale Üniversitesi'nde görevi bulunmayan Kutluhan, 2011 yılındaki rektörlük seçimlerinde adaylar arasındaydı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-01-02 16:35:02
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