Kızılcabölükspor'un anlaşması bozuldu



DENİZLİ, (DHA) -

Misli.com 3'üncü Lig ekibi Kızılcabölükspor, hazırlayıcı takımı olma konusunda el sıkıştığı TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu ile anlaşma sağlayamadı. Denizli temsilcisi, "Daha önce kulübümüzün hazırlayıcı takım olarak anlaşma sağladığı Altınordu'nun gerekli protokolleri yerine getiremeyeceğini belirtmesi üzerine anlaşma iptal olmuştur. Takımımız şu aşamada Altınordu'nun hazırlayıcı takımı olmayacak ve sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Şirinköy'deki tesislerimizde devam edecektir" açıklaması yaptı.

Öte yandan teknik direktör Tansu Yaan'ın raporu doğrultusunda Ercan Kılıç ve Ömer Yazıcı ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-01-03 13:39:25



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