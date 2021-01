Merkezefendi Belediyesi 20 milyon 160 bin adet evsel atık ve ambalaj atığı poşeti dağıttı Başkan Doğan; “Daha temiz bir ilçe için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi ekipleri 50 mahallede 140 bin aileye 20 milyon 160 bin adet evsel atık ve ambalaj atığı poşeti dağıttı.

Bu kapsamda atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırmak ve çevre temizliğini sağlamak için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her ay 1 Milyon 120 bin adet siyah, her iki ayda bir 1 milyon 120 bin adet mavi poşet olmak üzere 2020 yılı boyunca 20 milyon 160 bin adet evsel atık ve ambalaj atığı poşeti dağıttı. Ekipler, 50 mahalledeki 140 bin haneyi kapı kapı dolaşarak mavi ve siyah poşetlerini teslim etti. Daha temiz bir ilçe için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizin temizliği, hemşehrilerimiz sağlığı için özellikle salgın sürecinin başından bu yana büyük bir titizlikle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizce mavi ve siyah poşetlerini ev ev, kapı kapı hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Bu sayede atıklarımızın ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve çevre temizliği noktasında önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin de göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Daha temiz bir ilçe için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şey Merkezefendi ve Merkezefendililerin huzuru için” dedi.

