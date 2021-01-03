3 yıldır bir batında dördüz doğuruyor

Denizli’de hobi olarak küçükbaş hayvan besleyen İbrahim Demirci’ye ait koyun bir batında 4 kuzu doğurdu. Pırıt cinsi olduğu öğrenilen koyun son 3 yıldır dördüz doğurduğu belirtildi.

Denizli’nin Çal ilçesinde hobi olarak küçükbaş hayvan besleyen İbrahim Demirci'ye ait koyun, 3’üncü kez bir batında 4 kuzu doğurdu. Demirci, Pırıt cinsi koyununun dördüz kuzu doğurmasının mutluluğunu yaşıyor. 3 yaşındaki koyun 2021 yılında da 4 kuzu doğurarak üreticisini sevindirdi. Yeni yılın bereketiyle geldiğini ifade eden İbrahim Demirci, “Yeni yıl bereketiyle geldi. 3 yaşındaki Pırıt cinsi koyunumuz Allah'ın hikmeti olarak her sene 4 kuzu doğurarak bizlere ayrı bir mutluluk yaşattı. Geçen sene 4 kuzudan 2'si ne yazık ki öldü. Bu yıl da yine dördüz doğurdu. Yeni doğan kuzuları saç kurutma makinası sayesinde kuruladık. Anne ve kuzuların durumları çok şükür iyi. Onlara ağılımızda ayrı bir yer yaptık ve özenle bakıyoruz. Kuzuları annelerinin yanına bıraktık. Anne yanında duran koyunlar daha çabuk ayağa kalkıyor” dedi.

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