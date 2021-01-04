Narkotik ekipleri 17 tacirini adım adım izledi

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Denizli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Narkotik timlerinin adım adım takip ederek 17 taciri gözaltına aldı. Onlarca uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Denizli il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde şüphelileri tek tek belirleyen Narkotik timleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 17 şüpheliyi gözaltına aldı. tacirlerin üst ve ev aramalarında 172 gram skunk, 4 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 15 gram eroin, 2 adet ecstasy, 3 adet sentetik ecza hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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