Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden 218 kişiye ceza

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden

218 kişiye toplam 202 bin 950 lira ceza uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 218 kişiye toplam 202 bin 950 lira ceza kesildiği bildirildi. 28-30 Aralık tarihleri arasında, hafta içi saat 21.00'dan sonra başlayan kısıtlamalara uymadığı belirlenen 162 kişiye de 146 bin 800 lira ceza kesildiği

belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-01-04 15:07:45



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