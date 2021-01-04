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Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden 218 kişiye ceza

DHA

Denizli'de kısıtlamayı ihlal eden 218 kişiye ceza


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden
218 kişiye toplam 202 bin 950 lira ceza uygulandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 218 kişiye toplam 202 bin 950 lira ceza kesildiği bildirildi. 28-30 Aralık tarihleri arasında, hafta içi saat 21.00'dan sonra başlayan kısıtlamalara uymadığı belirlenen 162 kişiye de 146 bin 800 lira ceza kesildiği
belirtildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-01-04 15:07:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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