Yapılandırmada yaşanan yoğunluk nedeniyle son gün 1 Şubat 2021 oldu Pamukkale Belediyesi yapılandırmada son gün 1 şubat 2021 olarak açıkladı

Vatandaşların kamuya olan borçlarını yapılandırma fırsatı yaşanan yoğunluk nedeniyle 1 Şubat 2021 tarihine kadar ertelendiği açıklandı. Pamukkale Belediyesi, yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların son günü beklememesi uyarısında bulundu.

Pamukkale Belediyesi, çeşitli konularda belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı sağlıyor. 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vatandaşların devlete ve meslek kuruluşlarına olan borçlarını yapılandırma imkanı sunuldu. Bu çerçevede Pamukkale Belediyesine borcu olan vatandaşlar kanun kapsamında olan Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam, eğlence vergileri, idari para cezaları, imar para cezaları ve kira borçlarını yapılandırabiliyor. 31 Aralık 2020 olarak belirlenen son gün, alınan yeni kararla 1 Şubat 2021 tarihine alındı.



“Son gün yoğunluğuna kalmadan başvurmalarını tavsiye ediyoruz”

Yasa ile 31 Ağustos 2020 tarihi ve önceki dönemlere ait vergi borçlarını ve aynı tarihten önce kesilen cezalar yapılandırılıyor. Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılandırmadan yararlanmak isteyen ilçe halkının Pamukkale Belediyesine başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. Son başvuru tarihinin 1 Şubat 2021 olduğu ifade edilen açıklamada, “Yapılandırmadan yararlanan vatandaşların vergilerine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezaları tamamen siliniyor. Mükelleflerimiz için 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanı sunulurken, taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacak şekilde planlanıyor. Vergi borcu bulunan mükelleflerimizin yapılandırmayla ilgili 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. Vatandaşlarımızın son gün yoğunluğuna kalmadan Mali Hizmetler Müdürlüğümüze başvurmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.

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