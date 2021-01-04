Jandarma kısıtlamada sokak hayvanlarını elleriyle besledi



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)Denizli'de jandarma ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, 19 ilçedeki sokak hayvanlarına toplam yaklaşık 600 kilo kuru mama bıraktı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için de seferber oldu. Kısıtlama süresince rutin görevlerini eksiksiz olarak yerine getiren jandarma ekipleri, can dostlar için de mesai yaptı. Ekipler, 19 ilçede bulunan sokak hayvanları için belirlenen noktalara toplam 600 kilogram kuru mama bıraktı. Kısıtlama boyunca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besleyen Jandarma personelleri, hazırlanan kaplara da su bıraktı. Ekiplerin mamalarını yiyen sokak hayvanlarını şefkatli ellerle sevdikleri görüntüler takdir topladı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanları için gıda yardımlarının aralıksız olarak sürdürüleceği vurgulandı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-01-04 16:23:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.