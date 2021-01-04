Jandarma 9 bin 551 olayı aydınlattı Denizli’de jandarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor Jandarma 2020 yılı bilançosunu açıkladı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 01 Ocak ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, 9 bin 672 olayın 9 bin 551’ini aydınlattı. 2 bin 704 aranan şahıs yapılan uygulamalarda yakalanırken, trafik uygulamalarında 9 milyon 842 bin 326 TL cezai işlem uygulandı.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı 01 Ocak ile 31 Aralık 2020’de gerçekleştirdiği asayiş, kaçakçılık ve terör olaylarına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada kent genelinde gerçekleşen 9 bin 672 olayın yüzde 99’unun aydınlatıldığı belirtildi. Yapılan uygulamalarda 383 bin 104 şahıs ile 110 bin 137 aracın sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda 2 bin 704 aranan şahıs, 20 araç ve 118 kayıp şahıs bulundu. Yapılan aramalar sonucu, 29 tabanca, 156 tane ev tüfeği, 26 adet kurusıkı tabanca, 398 adet mermim ve 136 adet kesici alet ele geçirildiği belirtildi.



Trafik uygulamalarında 9 milyon 842 bin 326 TL para cezası uygulandı

Denizli genelinde jandarma tarafında yapılan trafik denetimlerinde, 490 araç kontrol edilirken, 273 bin 975 araç ve 198 bin 256 şüphelinin sorgulaması yapıldı. 15 bin 357 araç ve şahıs hakkında toplam 9 milyon 842 bin 326 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan denetim sonucunda 276 aranan araç, 414 aranan şahıs, alkollü araç kullanmaktan 649 kişinin sürücü belgesi geri alındı ve 3 bin 700 araç trafikten men edildiği belirtildi.



Uyuşturucu tacirlerinin mahallelerine baskın

Kent genelinde operasyonlara aralıksız devam ettiren ekipler yapılan operasyon sonucu, 52 bin 765 gram kubar esrar, bin 352 gram eroin, bin 290 gram metanfetamin, 368 adet uyuşturucu hap, 110 gram kokain, 6 gram bonzai, 4 bin 245 kök kenevir, 3 milyon 274 bin 130 kök haşhaş, 3 bin 493 adet tarihi eser, 66 adet tabanca, 38 adet av tüfeği, 9 adet kurusıkı tabanca, 602 adet tabanca fişeği, 391 adet av tüfeği fişeği, 5 bin 879 litre kaçak içki, 103 adet sahte bandrol, 16 kilogram kıyılmış tütün, 404 adet sahte Euro, bin 952 adet sahte ABD doları, 2 adet sahte Türk lirası ve 197 adet kazı malzemesi ele geçirildi.



Öte yandan, dönem içerisinde 23 FETÖ ve 10 diğer terör örgütlerine yönelik toplam 33 operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 33 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapılmış ve 408 adet dijital elektronik malzeme ile 499 adet yazılı doküman ele geçirildi.

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