Pamukkale’de faaliyetlerine ara veren 34 işyerinden kira alınmayacak Pamukkale Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısını tamamladı

Pamukkale Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını tamamladı. Denetim Komisyonu üyelerinin belirlendiği toplantıda Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulması kararlaştırılırken, pandemiden etkilenen belediyenin kiracılarından kira alınmama kararı da meclisten geçti.



Pamukkale Belediye Meclisi yeni yılın ilk haftasında Ocak ayı toplantılarını gerçekleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin başkanlığında toplanan mecliste 2020 yılının hesap, kayıt ve işlemlerinin denetiminde görev yapacak olan Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonunda komisyona Birtan Şahan, Hüseyin Kaya, Işık Yalçın, İlmi Köse ve Süleyman Sırrı Kaya seçildi.



Denizli Kekiği tescillendi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Dünyada kullanılan kekiğin yüzde 75’i Denizli’de üretiliyor üretildiğini belirterek, “Bunun büyük bölümü de ilçemizde üretiliyor. Ama bu ürün İzmir Kekiği olarak biliniyor. Bu konuya büyük önem veriyoruz. Bu nedenle bir süredir yapılan çalışmalar sonunda coğrafi işaret almak için Türk Patent Enstitüsü’ne yaptığımız başvuru sonuç verdi. Denizli Kekiği adıyla tescil edilen ürünün patent ilanı 3 ay askıda kalacak. Sonrasında resmi işlemler tamamlandığında artık kekik Denizli Kekiği olarak tescil edilmiş olacak. Bu da ürünün pazarlamasında Denizli adını küresel pazarda önemli bir yer edindirmiş olacak” dedi.



34 işyerinden kira alınmayacak

Öte yandan, Ocak ayı meclis toplantısında Pamukkale Belediyesi’nin kiracıları ile ilgili önemli bir karar alındı. Buna göre belediyenin kiracısı olan ve pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren 34 işyerinden tekrar faaliyete geçene kadar ya da yeni bir genelge yayınlanana kadar kira alınmayacak. Yine pandemiden dolayı işleri bozulan ve faaliyetlerine devam eden 16 firmanın ise kira bedellerinde yüzde 50 indirime gidilmesi kararlaştırıldı.

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