873 yıl önce Denizli'de yaşanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı ile ilgili anma mesajı yayımlayan Başkan Zolan, “Geçmişini bilmeyen geleceğini de planlayamaz” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 873 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı ile ilgili anma mesajı yayımladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar geçmişle buluşmak ve tarihe dokunmak düşüncesi ile pek çok önemli çalışma ve programı gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Atalarımızdan miras aldığımız bu cennet vatanımızda geçmişimizi unutmuyor, Büyükşehir Belediyesi olarak her koşulda geçmişimizden geleceğe uzanan derin tarih ve kültür mirasımızı yarınlarımıza taşımayı kendimize bir borç biliyoruz. Anadolu'nun bize yurt olması için atalarımızın yaptığı mücadeleden aldığımız güçle bugün güçlü Türkiye’nin sonsuza dek varoluşu için canla başla gayret ediyoruz. Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini de planlayamaz" ifadelerini kullandı.



Denizli'nin geçmişinde birçok zafer var

Denizli'de yaşanan Kazıkbeli Savaşı'nda vatanı için şehit olan tüm kahramanları saygı ve minnetle andıklarını belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Denizli bugüne kadar her türlü bağımsızlık mücadelenin içerisinde olmuştur. Haçlı seferi olan Kazıkbeli Savaşı 78 Ocak 1148'de Denizlimizin Cankurtaran mevkiinde başlayıp Acıpayam ovasına açılan geçitte yapılmış ve aziz milletimizin zaferi ile sonuçlanmıştır. Ecdadımız, şehrimizde yaşanan 1176 Miryokefalon Savaşı’nda da Bizanslılara karşı zafer kazanmıştır. Denizlimiz milli mücadele sırasında da en önde bağımsızlık mücadelesinde yerini almıştır. İşte bu eşsiz, şanla şerefle dolu tarihimizi çocuklarımıza, gençlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor. Bu vesilelerle bu vatan için kanını döken, canını veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

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